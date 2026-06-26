Cerca de un Millón de Jóvenes Participan en la Elaboración de Murales y Mosaicos en más de Cinco mil Puntos en Todo el País: Imjuve

Intervienen Espacios Públicos

Ciudad de México.- En una jornada nacional, alrededor de un millón de jóvenes en más de 5 mil puntos en los 32 estados del país, llevaron a cabo la elaboración de Murales y Mosaicos, como parte de la estrategia nacional Jóvenes Transformando México, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a través del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve).

Estudiantes, artistas, promotores culturales, colectivos, vecinas y vecinos, trabajaron de manera colectiva para intervenir espacios públicos con murales y mosaicos que reflejan la identidad, la historia, la diversidad cultural y valores como la solidaridad, la inclusión, la paz y el respeto.

Las actividades se realizaron en escuelas, parques, plazas, unidades deportivas, centros comunitarios y distintos espacios públicos del país, con el objetivo de fortalecer la participación comunitaria y recuperar espacios a través del arte.

Además de transformar los espacios, la jornada permitió que miles de jóvenes convivieran, trabajaran en equipo y construyeran comunidad mediante actividades artísticas realizadas de manera simultánea en todo México.

La Jornada Nacional de Murales y Mosaicos liderada por el Imjuve continúa recibiendo registros de actividades y reportes de participación desde distintos estados del país, por lo que el número total de participantes y sedes se precisará durante los próximos días.

Asimismo, convoca a quienes aún no hayan registrado su actividad a hacerlo mediante el formulario habilitado por el Imjuve y a continuar compartiendo fotografías y videos de los murales y mosaicos realizados.

La Jornada Nacional de Murales y Mosaicos forma parte de la estrategia Jóvenes Transformando México, que busca impulsar la participación de las juventudes en acciones comunitarias que fortalezcan el tejido social y contribuyan a la construcción de paz.

Las próximas actividades de la estrategia nacional Jóvenes Transformando México serán anunciadas a través de las redes sociales oficiales del Instituto Mexicano de la Juventud, por lo que se invita a las y los jóvenes a mantenerse atentos para seguir participando en acciones que transformen sus comunidades.