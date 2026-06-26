El Issstezac Saldaría Deuda de 315 mdp con Gobierno Estatal Entregando el Hotel Parador

El Valor Comercial del Inmueble es de 364 mdp

Por Nallely de León Montellano

La posibilidad de que el Hotel Parador deje de formar parte del patrimonio del Issstezac para ser utilizado como pago de una deuda con el Gobierno del Estado, marcó la sesión ordinaria de este jueves en la LXV Legislatura de Zacatecas.

Entre las iniciativas turnadas a comisiones se encuentra una propuesta enviada por el Poder Ejecutivo para autorizar la desincorporación y posterior enajenación, mediante la figura de dación en pago, del inmueble donde actualmente opera el Hotel Parador.

De acuerdo con la iniciativa, el Issstezac mantiene un adeudo de 315 millones de pesos con el Gobierno del Estado. El documento señala que el valor catastral del inmueble asciende a 289 millones 418 mil 500 pesos, mientras que su avalúo comercial supera los 364 millones de pesos.

La propuesta fue enviada directamente a comisiones para su análisis y dictamen, sin que fuera presentada previamente ante el Pleno, al encontrarse publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Durante la misma jornada legislativa también se desarrolló una sesión solemne en la que el Congreso entregó el Premio al Mérito Ambiental 2026 a la empresa Minera Juanicipio S.A. de C.V. por el proyecto “Juanicipio: Agua Circular”.

En la sesión ordinaria, la diputada Maritere López presentó un exhorto dirigido a la Secretaría de Finanzas para que considere recursos en el Presupuesto de Egresos 2027 destinados al Banco de Alimentos de Zacatecas, con el propósito de adquirir un camión con caja refrigerada para fortalecer sus labores de distribución.

Asimismo, el Pleno aprobó por unanimidad otorgar la Medalla “Gilberto Rincón Gallardo y Meltis” a María de los Ángeles Moreno Padilla, en reconocimiento a su trayectoria en la defensa de los derechos humanos, el combate a la discriminación y la promoción de la tolerancia.

Entre las iniciativas turnadas a comisiones también destaca una reforma a la Ley de Atención a Víctimas del Estado para reforzar la protección de los datos personales de las víctimas; otra modificación a la Ley de Fomento para el Desarrollo Económico, con el objetivo de promover que las empresas adopten los principios rectores de la ONU en materia de derechos humanos y responsabilidad empresarial.

Y una nueva Ley de Coordinación para la Sanidad Vegetal e Inocuidad Agrícola, orientada a fortalecer la protección fitosanitaria, la seguridad alimentaria y la coordinación entre autoridades y productores.