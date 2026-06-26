Entregan a Mario Delgado Pliego de Demandas del Magisterio Zacatecano

SNTE Espera Resolución en un mes

Por Gabriel Rodríguez Piña

Con la presencia del secretario de Educación, Mario Delgado; de la titular de Educación en Zacatecas, Gabriela Pinedo; Rodrigo Reyes, secretario de Gobierno y de los secretarios de las secciones 34, Filiberto Frausto y 58, Marcelino Rodarte, este jueves en la Secretaría General de Gobierno, se hizo entrega al titular federal educativo de una serie de demandas que los agremiados magisteriales de la sección 34 del SNTE consideran apremiantes para su resolución.

Así lo informó Filiberto Frausto, líder de la sección 34 en el SNTE de Zacatecas, quien dijo que Mario Delgado les habría refrendado la resolución de algunos conflictos pendientes desde el pasado año 2025.

Frausto precisó que a Delgado Carrillo le fueron entregadas una serie de demandas de parte de la 34 del SNTE, ante lo que se considera las peticiones esenciales de cada nivel educativo.

“Mario Delgado nos dijo que, en relación con el pliego de demandas que le presentamos este jueves, se habrá de revisar cada una a causa de que sus contenidos se relacionan con algunos presupuestos que se habrán de revisar por el titular de la Unidad de la Administración Financiera de la SEP, lo mismo que en el caso de la Secretaría de Hacienda, de modo que en próximos días recibiremos respuestas al respecto”.

Frausto preció que lo convenido y cumplido hasta el momento ha sido la entrega de bonos y becas, estímulos para titulación, bonos para jubilados y algunos más que se destinarán al esfuerzo de los docentes.

Al respecto, dijo que Delgado Carrillo se comprometió a analizar las otras solicitudes de la sección 34 del SNTE en Zacatecas para “analizar cuáles de ellas serán resueltas, mientras que a partir de las observaciones del titular federal educativo, se establecerán fechas para su entrega”.

Otro de los logros es que Delgado se habría comprometido a dejar en funcionamiento el programa La escuela es nuestra, por medio del cual se entregan fondos financieros de manera directa a las comunidades escolares, para que estas decidan cómo emplearlos.

Estarían por desarrollarse otras de las demandas, tales como la dotación de 100 médicos encauzados a las labores de secundarias técnicas y 90 días de aguinaldo para los profesores de educación media superior. Frausto indicó que se espera cuando menos en el lapso de un mes se puedan llegar a cumplir tales las peticiones. Asimismo, dijo que ellos “ya están en clases, por lo que habrán de seguir desempeñando sus labores por medio de nuestros mejores esfuerzos en cada aula”.

De la misma manera, subrayó que todo ese pliego petitorio será sometido al análisis del presupuesto con el que la SEP pudiera contar mediante una revisión en específico.

Las Especificaciones de Marcelino

En su momento, Marcelino Rodarte Hernández, líder de la sección 58 del SNTE explicó que “la llegada de Delgado a Zacatecas no puede considerarse como un acto gratuito, sino que ocurre en medio de sucesivos conflictos magisteriales en la entidad”.

Recordó que el paro sostenido por ellos en la sección 58 –durante un mes– se debió justo a los mismos motivos por los que estalló la huelga nacional para los casos de dar marcha atrás al sistema de pensiones del Issstezac de 2007 y las necesidades del Usicamm (Unidad del sistema para las carreras de maestros y maestras).

A pesar de ello, sostuvo que el momento “es idóneo para desarrollar una buena y nueva relación entre el magisterio del estado incluida la autoridad educativa nacional, que es la gran apuesta.

“A pesar de ello, nuestro gran compromiso en este momento está roto porque no tenemos presupuesto para ser atendidos, como en los casos de los sistemas de vivienda por lo que el estado debe cumplir en ese aspecto”, solicitó.

Por último, dijo que lo deseable en todo ello es que se distienda la mala relación que hay entre el gobierno del Zacatecas y el magisterio de la entidad.

Por lo pronto, adelantó una serie de reuniones con esas mismas autoridades federales, programadas para los días 14 y 21 de julio relacionadas con la estructura ocupacional de los maestros, los protocolos en pausa con algunos de ellos y otros.

Al concluir, indicó que ese tipo de conflictos no tienen mayor significado sino es a partir del tema presupuestal, acorde con lo prometido en su momento por la presidenta Claudia Sheinbaum hace meses.