Hasta la Próxima Administración se Construirá la Presa Milpillas, Admite Susana Rodríguez

Pero ya Cuenta con el Manifiesto de Impacto Ambiental, Destaca

Por Miguel Alvarado Valle

La secretaria del Agua y Medio Ambiente (SAMA), Susana Rodríguez Márquez, informó que el proyecto de la presa Milpillas no podrá ejecutarse durante la actual administración, aunque aseguró que se están sentando las bases para que pueda concretarse en el futuro. Destacó que, pese a los tiempos, el objetivo es dejar el proyecto debidamente ordenado para que en próximas gestiones pueda ejecutarse sin contratiempos administrativos ni legales.

Uno de los avances más importantes, señaló, es la reciente emisión positiva del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), documento considerado clave para la viabilidad del proyecto.

Explicó que este documento representa un paso fundamental, ya que anteriormente este tipo de trámites ha frenado diversos proyectos, por lo que su aprobación marca un avance significativo para la presa. Rodríguez Márquez detalló que, en paralelo, continúan los trabajos de adquisición de terrenos en la zona donde se proyecta la presa.

Indicó que el proceso avanza de manera lenta pero constante, y que ya se ha logrado un progreso aproximado del 70 por ciento en la negociación con pequeños propietarios. Sin embargo, reconoció que aún faltan predios importantes, incluyendo algunos ejidos y zonas estratégicas de la parte última de la presa.

La funcionaria también explicó que el proceso de compra de tierras se ha visto afectado por situaciones legales y personales de los propietarios, como el fallecimiento de uno de ellos sin testamento, lo que ha obligado a acompañar los trámites jurídicos con la coordinación correspondiente.

Subrayó que todas las adquisiciones se realizan bajo procedimientos transparentes, a través del comité de compras integrados por dependencias estatales como Finanzas, Administración y la Coordinación Jurídica, entre otras.

Respecto a la inversión, añadió que existe un fondo ya destinado para el proyecto dentro del presupuesto de la SAMA, de 20 millones de pesos, con el cual se está avanzando en la adquisición de predios ya negociados de manera voluntaria.

Finalmente, explicó que el proyecto del acueducto, que complementaría la presa Milpillas para abastecer a la zona metropolitana, se encuentra considerado únicamente como una segunda etapa, por lo que no podrá avanzar hasta que se concrete primero la obra principal.