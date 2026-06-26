Invitan a Cursos de Verano “Aventuras Creativas”

Para Menores de 4 a 16 Años, en la Casa Municipal de Cultura

Por Miguel Alvarado Valle

Del 20 al 31 de julio, la Casa Municipal de Cultura de Zacatecas llevará a cabo los cursos de verano “Aventuras Creativas: Arte y Reciclaje en Verano”, dirigidos a niñas, niños y jóvenes de 4 a 16 años, con una oferta de 12 talleres artísticos y actividades enfocadas en fomentar la creatividad, la convivencia y el aprendizaje durante el periodo vacacional.

La coordinadora de talleres de la Casa Municipal de Cultura, Paulina Rivera del Río, informó que las actividades se desarrollarán de 10:00 de la mañana a 2:30 de la tarde durante dos semanas.

Explicó que se contempla un cupo de 30 alumnos por cada uno de los 12 talleres, los cuales serán impartidos por un maestro con el apoyo de un monitor, con el propósito de ofrecer una atención adecuada a todos los participantes.

Precisó que la cuota de recuperación es de 700 pesos por participante e incluye los materiales necesarios para el taller, además agregó que cada niño o adolescente deberá elegir una sola disciplina, ya que cada una cuenta con una planeación específica para desarrollarse a lo largo de las dos semanas.

Rivera del Río detalló que la oferta incluye talleres de dibujo y pintura infantil, acuarela, cartonería, grabado, dibujo para adolescentes, ballet, folclore, canto, break dance con teatro y Arte Peques, este último dirigido a niñas y niños de 4 a 6 años, quienes realizarán actividades de dibujo, pintura, juegos, manualidades y canto adaptadas a su edad.

La coordinadora destacó que estos cursos representan una alternativa para que las infancias y adolescencias aprovechen el periodo vacacional aprendiendo nuevas disciplinas artísticas, desarrollando habilidades creativas y fortaleciendo la convivencia con otros niños.

Añadió que las actividades también buscan alejarlos del uso excesivo de videojuegos y teléfonos celulares, mediante dinámicas recreativas y de aprendizaje que difieren del esquema tradicional de una escuela.

Asimismo, explicó que además del trabajo en las aulas, se contempla la realización de actividades complementarias como proyección de películas, juegos al aire libre y la posibilidad de presentar espectáculos, entre ellos una obra de teatro o un show de magia.

Rivera del Río enfatizó que, al finalizar el curso, los participantes presentarán una muestra artística con bailes, interpretaciones musicales y una exposición de los trabajos elaborados, permitiendo que sus familias conozcan lo aprendido durante las dos semanas.

Finalmente, informó que las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 17 de julio y que actualmente cada taller registra entre cinco y diez personas inscritas, por lo que aún existen lugares disponibles.

Los interesados deberán presentar en la Casa Municipal de Cultura la CURP del participante, dos fotografías tamaño infantil, copia de la credencial para votar del padre, madre o tutor y cubrir la cuota de 700 pesos, que incluye todos los materiales.