Presidenta Claudia Sheinbaum Expresa su Solidaridad con el Pueblo de Venezuela

Envía Equipo de Apoyo Tras Terremotos

Ciudad de México.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que este jueves 25 de junio el Gobierno de México, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, enviará a Venezuela 250 elementos, 5 canes, 4 aeronaves, un dron, herramientas para búsqueda y rescate, así como equipo y material de curación, esto tras los dos terremotos consecutivos que se suscitaron ayer, miércoles 24 de junio.

“Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela. El día de hoy sale un equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional, de rescatistas y personal de Sanidad para llegar a Venezuela. Y una vez instalados ahí, y habiendo hablado con las autoridades, determinaremos mañana mismo personal adicional que se requiera para poder ayudar siempre a los pueblos que lo necesitan”, detalló en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La Jefa del Ejecutivo Federal detalló que el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, se comunicó vía mensaje con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y con autoridades del gobierno venezolano, quienes solicitaron por el momento rescatistas y apoyo de personal de salud.

“Entonces, una primera brigada de la Secretaría de la Defensa Nacional sale el día de hoy. Una vez que lleguen allá y hagan una valoración con las autoridades de Venezuela, ya veremos qué ayuda adicional requieren y, por supuesto, lo vamos a estar informando”, agregó. Asimismo, expuso que por el momento la Embajada de México en Venezuela no ha reportado ningún mexicano herido o fallecido; sin embargo, señaló que se mantiene una revisión permanente.