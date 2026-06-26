Atleta Aguascalentense Destaca en Campeonato Nacional Deportivo Para Sordos 2026

Santiago Juárez Ojeda conquistó la medalla de bronce en los 400 metros planos de la categoría Juvenil Mayor, en la primera edición del Campeonato Nacional Deportivo para Sordos 2026 que se realiza en el Estado de México.

Para alcanzar el podio, Santiago superó tres hits clasificatorios que le permitieron avanzar a la final y demostrar su gran nivel competitivo en la pista.

Este campeonato reúne a atletas de 15 entidades del país en las disciplinas de atletismo y futbol asociación, además de fungir como evento selectivo para competencias internacionales, como los VI Juegos Panamericanos de la Juventud Sorda que se realizarán en Ecuador. El evento también promueve la inclusión, el desarrollo deportivo y la visibilidad de los atletas con discapacidad auditiva.

¡Muchas felicidades, Santiago, por este gran logro y por poner en alto el nombre de Aguascalientes