Abre UAZ Centro de Acopio Para Brindar Ayuda a Damnificados de Venezuela

Se Reciben Alimentos no Perecederos y Artículos de Primera Necesidad

Por Nallely de León Montellano

Ante la emergencia provocada por los recientes sismos registrados en Venezuela, la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) instaló un centro de acopio para reunir alimentos no perecederos y artículos de primera necesidad que serán enviados a las familias afectadas.

A través de un comunicado, el rector Ángel Román Gutiérrez hizo un llamado a la comunidad universitaria y a la sociedad zacatecana para sumarse a esta iniciativa solidaria, al señalar que en momentos de crisis la participación colectiva puede representar un apoyo importante para quienes atraviesan una situación de emergencia.

El centro de acopio se encuentra habilitado en la Coordinación de Infraestructura de la UAZ, ubicada en la zona de la Preparatoria IV “La Encantada”, sobre la avenida de la Juventud, en la colonia Sierra de Zacatecas.

Las donaciones comenzaron a recibirse este viernes y continuarán hoy sábado 27 de junio, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

La universidad informó que se recibirán alimentos no perecederos, agua embotellada, artículos de higiene personal y medicamentos básicos, con el propósito de apoyar a la población que enfrenta las consecuencias de los movimientos telúricos.

De acuerdo con la información difundida por la institución, los sismos han dejado miles de familias con afectaciones en sus viviendas y daños en infraestructura como hospitales y escuelas, además de complicaciones para acceder a servicios básicos.

Con esta campaña, la UAZ busca que la comunidad universitaria y la ciudadanía en general se sumen a un esfuerzo de ayuda para quienes hoy enfrentan una situación de emergencia fuera del país.