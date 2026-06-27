El Objetivo es que las Familias Tengan lo Indispensable Para Llevar a sus Hijos a la Escuela: Presidenta Claudia Sheinbaum Entrega Beca Rita Cetina en Tapachula

“De la Primaria Hasta Preparatoria Tienen Beca”.

La Beca Rita Cetina para uniformes y útiles escolares beneficiará a 9 millones de estudiantes en todo el país.

⁠La Jefa del Ejecutivo Federal señaló que el Gobierno de México además de las Becas para el Bienestar, construye más preparatorias y universidades para que quienes decidan continuar sus estudios lo puedan hacer en sus comunidades.

Tapachula, Chiapas.- En Tapachula, Chiapas, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina para uniformes y útiles escolares, la cual recibirán 9 millones de estudiantes de primaria de todo el país con el objetivo de que las familias tengan lo indispensable para llevar a sus hijos a la escuela.

“El objetivo de esta beca es que mamás y papás, la familia, las niñas y los niños tengan lo mínimo indispensable para comprar útiles y uniformes escolares. De eso se trata la Beca ‘Rita Cetina’ en primaria. Cuando entran a secundaria ya tienen una beca bimestral, también se llama Beca ‘Rita Cetina’. Cuando pasan a la preparatoria tienen una beca que se llama ‘Benito Juárez’. Es decir, de la primaria hasta preparatoria tienen beca”.

“Y ahora en Chiapas nos pusimos de acuerdo con el gobernador para que todos los que vayan en la universidad también tengan una beca. ‘Gertrudis Bocanegra’ se llama. De tal manera que no abandonen sus estudios por razones económicas, que tengan lo indispensable la familia para poder llevar a sus hijos a la escuela”, puntualizó, previo a entregar tarjetas de la Beca Rita Cetina a beneficiarias y beneficiarios.

Además, señaló que la responsabilidad del Gobierno es hacer de la educación pública la mejor educación; por ello, adicional a las becas, se construyen más preparatorias y universidades para que quienes decidan continuar sus estudios lo puedan hacer en sus comunidades, con planteles cercanos a sus casas.

Recordó que los Programas y las Becas para el Bienestar no existían en el periodo neoliberal y se crearon hasta la llegada de la Cuarta Transformación de la vida pública de México para dar apoyo a todas y todos los mexicanos.

“La escuela pública, la educación, es en lo mejor que podemos invertir los gobiernos: educación, acceso a la salud y los Programas de Bienestar: el apoyo a adultos mayores, a personas con discapacidad”, agregó.

Finalmente, la Jefa del Ejecutivo Federal hizo un llamado a las niñas y niños a no dejar que nunca se trate mal a los mexicanos y mexicanas, ya que México es el mejor país del mundo.

“A las niñas y los niños, no olviden que las y los mexicanos tenemos al menos cuatro amores: Amor al prójimo, amor a la familia –hay que querer mucho a la familia; hay que querer mucho a las compañeras, a los compañeros– amor a la naturaleza y lo mejor, amor a la patria, amor a México”, concluyó.

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, reconoció a los padres de familia por la educación que les brindan en sus hogares a los niños y niñas de Chiapas para que en el futuro se conviertan en hombres y mujeres de bien.

La alumna y beneficiaria de la Beca Rita Cetina, Génesis Alejandra Juárez, agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum por la entrega de esta beca con la cual aseguró podrá estudiar sin preocupaciones, además de ser una motivación para continuar con sus estudios y cumplir sus sueños.