Más de dos mil Personas Asisten a la Feria del Empleo Para la Minería

Buscan Ocupar una de las 600 Vacantes

Por Miguel Alvarado Valle

En el marco de la Reunión Internacional de Minería (RIM) 2026, la Feria del Empleo para la Minería superó las expectativas de participación al registrar una importante afluencia de buscadores de trabajo durante su primera jornada.

El evento reunió a 24 empresas del sector con una oferta aproximada de 600 vacantes y proyectó una asistencia de alrededor de dos mil 500 personas durante los dos días de actividades, informó Itzel Cárdenas, integrante de la coordinación del encuentro.

La coordinadora detalló que durante el primer día de la feria acudieron entre mil y mil 200 candidatos, mientras que para la segunda jornada se esperaba la asistencia de alrededor de 900 personas.

Precisó que hasta las primeras horas de este viernes ya se habían recibido entre 200 y 300 aspirantes, aunque confió en que la afluencia aumentaría conforme avanzara el día.

Además, destacó la respuesta favorable de las empresas participantes, las cuales se sumaron con distintas oportunidades laborales para perfiles especializados y operativos.

Explicó que el proceso de reclutamiento comenzó semanas antes de la feria mediante una plataforma digital en la que las empresas registraron las vacantes disponibles y describieron los perfiles requeridos.

A través del mismo sistema, los buscadores de empleo interesados pudieron cargar sus currículums para que los reclutadores realizaran una preselección de candidatos antes del evento, agilizando así las entrevistas y el proceso de contratación.

Cárdenas señaló que la mayoría de las oportunidades laborales están dirigidas a personal técnico y especializado en áreas como mantenimiento mecánico, supervisión y operación de maquinaria.

Entre las ofertas más importantes destacó la empresa Dumas, que busca cubrir alrededor de 200 vacantes para un proyecto en Canadá e incluso ofrece apoyo de residencia.

Asimismo, empresas como Pan American Silver y Silverco participan con aproximadamente 200 vacantes cada una, ampliando las posibilidades de empleo para profesionistas y técnicos del sector.

Sobre las expectativas de colocación, reconoció que aún es complicado determinar cuántas de las 600 vacantes serán cubiertas, ya que el resultado dependerá de que los perfiles de los aspirantes cumplan con los requisitos establecidos por cada empresa.

Sin embargo, explicó que los currículums permanecerán integrados en las bases de datos de las compañías, lo que permitirá continuar evaluando candidatos una vez concluida la feria y mantener abiertas futuras oportunidades de contratación.

Finalmente, la integrante de la coordinación afirmó que el objetivo es consolidar la Feria del Empleo como una actividad permanente dentro de la Reunión Internacional de Minería.