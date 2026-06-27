México ya Despliega Ayuda Humanitaria en Zonas Afectadas de Venezuela: Presidenta Claudia Sheinbaum Tras Llamada con Presidenta Encargada, Delcy Rodríguez

“Reafirmé Nuestro Apoyo al Pueblo Venezolano”

250 efectivos y 18 binomios caninos del agrupamiento “Yumare” apoyarán en las labores de rescate tras los dos terremotos consecutivos que se registraron el miércoles 24 de junio.

Ciudad de México.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que México ya despliega la ayuda humanitaria que envió en las zonas afectadas por los terremotos en Venezuela, esto luego de sostener una llamada telefónica con la presidenta encargada de dicho país, Delcy Rodríguez.

“Hoy tuve llamada telefónica con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien expresé condolencias por las víctimas de los terremotos y reafirmé nuestro apoyo al pueblo venezolano. México ya despliega ayuda humanitaria en las zonas afectadas; estamos atentos a necesidades adicionales. En momentos difíciles, nuestra nación es solidaria con países hermanos”, expuso a través de sus redes sociales.

En la conferencia matutina, la Jefa del Ejecutivo Federal detalló que por la noche del jueves 25 de junio arribó a Venezuela la ayuda humanitaria enviada por México, la cual incluyó 10.7 toneladas de insumos médicos, 8.4 toneladas de herramientas y equipo, así como 250 efectivos militares y 18 binomios caninos del agrupamiento “Yumare”, que apoyarán en las labores de rescate tras los dos terremotos consecutivos que se registraron el miércoles 24 de junio.

La Secretaría de la Defensa Nacional envió tres aviones de la Fuerza Aérea Mexicana: