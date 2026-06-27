Personas Sordociegas Enfrentan Barreras Sociales, Culturales y de Accesibilidad

Realizan Congreso Nacional en la CDHEZ

Por Nallely de León Montellano

En el marco del Día Internacional de las Personas Sordociegas, especialistas, activistas y personas con esta discapacidad coincidieron en Zacatecas en que, más allá de la condición que enfrentan, las principales dificultades siguen siendo las barreras sociales, culturales y de accesibilidad que limitan su participación plena en la vida cotidiana.

Durante el Segundo Congreso Nacional “La Voz de la Inclusión en la Sordoceguera”, realizado en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), se analizaron los retos que aún persisten en materia de comunicación, educación, salud, empleo, movilidad y acceso a la información.

La presidenta de la CDHEZ, Maricela Dimas Reveles, señaló que las instituciones tienen la responsabilidad de generar condiciones que permitan a las personas sordociegas ejercer plenamente sus derechos y participar en igualdad de condiciones.

Por su parte, Cecilia Bello Munguía, presidenta de la Federación Mexicana de Sordoceguera, destacó que uno de los principales desafíos sigue siendo hacer visible a esta comunidad, además de difundir las distintas formas de comunicación que utilizan, como la Lengua de Señas Mexicana Táctil.

El encuentro reunió a representantes de organizaciones civiles, especialistas, académicos y activistas de distintas entidades del país, así como invitados internacionales, quienes compartieron experiencias y propuestas para fortalecer la inclusión de las personas sordociegas.

Como parte del programa se desarrollaron mesas de diálogo sobre inclusión, accesibilidad y derechos humanos, además de conferencias relacionadas con el síndrome de Usher, considerado la causa más frecuente de sordoceguera, los métodos de comunicación táctil y la identidad de esta comunidad.

Las actividades concluyeron con una mesa de trabajo orientada a fortalecer la colaboración entre organizaciones, impulsar nuevas redes de apoyo y ampliar la participación de personas sordociegas en espacios de toma de decisiones.

Para quienes participaron en el congreso, avanzar hacia una sociedad más incluyente implica no solo eliminar barreras físicas, sino también reconocer que las personas sordociegas tienen derecho a comunicarse, estudiar, trabajar y participar plenamente en la vida pública, en condiciones de igualdad.