Sólo se Rehabilitarán las Fachadas del Centro Histórico con Mayor Deterioro

Hasta Donde Alcance el Recurso: Toribio Rivas

Por Miguel Alvarado Valle

Aunque el programa de rehabilitación de fachadas del Centro Histórico de Zacatecas contempló inicialmente la atención de 428 inmuebles, la meta podría modificarse debido a las limitaciones presupuestales, por lo que únicamente se intervendrán aquellas fachadas que presenten un mayor grado de deterioro.

Así lo informó la directora general de la Junta Local de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado, Raquel Ciceley Toribio Rivas, quien explicó que el alcance final de la obra dependerá del rendimiento del recurso disponible durante la ejecución de los trabajos.

Recordó que el proyecto surgió con el propósito de mejorar la imagen urbana del Centro Histórico, luego de que diversos edificios presentaban un avanzado desgaste que afectaba la percepción de la ciudad.

Señaló que las primeras acciones se concentraron en inmuebles emblemáticos, como el Museo Zacatecano, el Tribunal Superior de Justicia y otros edificios de relevancia patrimonial, además de iniciar los trabajos sobre la avenida Hidalgo, una de las principales vialidades del primer cuadro de la capital.

Precisó que conforme avancen las labores se evaluará el estado real de cada inmueble y el comportamiento del presupuesto, ya que el recurso tiene un límite.

En ese sentido, indicó que la prioridad será atender las fachadas que registren daños más severos, dejando fuera aquellas cuyo deterioro no represente una necesidad inmediata.

Respecto al avance de la obra, reconoció que todavía no es posible ofrecer un porcentaje preciso, pues apenas se trabaja en la avenida Hidalgo y este tipo de restauraciones requieren procesos especializados.

Además, comentó que durante las intervenciones es común encontrar daños que no eran visibles inicialmente, como aplanados desprendidos o estructuras que requieren consolidación total, lo que incrementa la complejidad de cada fachada y modifica los tiempos previstos.

Sobre las siguientes etapas del proyecto, mencionó que se contempla continuar por las calles Juan de Tolosa, Matamoros, Abasolo, Genaro Codina, Fernando Villalpando y la avenida Juárez.

Sin embargo, reiteró que la ejecución de estas vialidades dependerá de la suficiencia presupuestal, ya que, aunque el proyecto dispone de una inversión estatal de 15.8 millones de pesos, el plan original podría modificarse conforme avance la restauración de los inmuebles con mayores afectaciones.

Por otro lado, la directora destacó que hasta el momento no se han recibido quejas por parte de comerciantes, propietarios o peatones respecto a la colocación de andamios o las afectaciones temporales debido a la movilidad.

Por el contrario, aseguró que los dueños de los inmuebles han mostrado una respuesta positiva, ya que el Gobierno del Estado absorbió completamente el costo de las restauraciones, evitando que los propietarios realicen desembolsos que, en algunos casos, representarían inversiones considerables debido al tamaño y estado de las fachadas.

Finalmente, Toribio Rivas hizo un llamado a los propietarios de inmuebles del Centro Histórico para realizar labores preventivas de mantenimiento, especialmente en azoteas y sistemas de desagüe, a fin de evitar filtraciones y daños estructurales durante la temporada de lluvias.