Lluvias Generan Optimismo Entre las y los Productores del Campo de Aguascalientes

Comienzan Siembras del Cultivo de Temporal

Previo al inicio de la temporada, la Sedrae inició la distribución de semillas de frijol y maíz, además de composta.

Junio registra una precipitación media acumulada de 142.8 milímetros, superando en 57.2 milímetros la media histórica correspondiente a este mes.

Tepezalá, San José de Gracia y Pabellón de Arteaga son los municipios que más lluvia han presentado en este mes.

Los campos, establos, ranchos y cultivos de Aguascalientes reverdecen y recuperan vida gracias a las lluvias de las últimas semanas. Este panorama renueva el optimismo de las y los productores del estado, quienes ya comenzaron la siembra de cultivos de temporal y el aprovechamiento del agua de lluvia para el riego de sus parcelas.

Previo al inicio de la temporada, la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (Sedrae) comenzó la distribución de semilla mejorada de maíz y frijol para productores de todos los municipios. El objetivo fue que contaran con los insumos necesarios en el momento adecuado y aprovechar las condiciones favorables para la siembra.

De manera complementaria, se entregó composta certificada que contribuye a mejorar las propiedades físicas, químicas y biológicas de la tierra, lo que fortalece la productividad agrícola y favorece cosechas más abundantes y de mejor calidad, al tiempo que ayuda a conservar y restaurar los suelos del estado.

El titular de la Sedrae, Isidoro Armendáriz, destacó que, además de agradecer las lluvias que tanto benefician al campo, las y los productores mantienen un firme compromiso con el uso responsable y el cuidado del agua, una práctica que forma parte de su labor cotidiana.

Destacó que junio registra una precipitación pluvial media acumulada de 142.8 milímetros, superando en 57.2 milímetros la media histórica correspondiente a este mes.

“Estas lluvias representan una gran noticia para el campo de Aguascalientes, ya que favorecen mejores condiciones para la producción agrícola, permiten un mayor aprovechamiento del agua y contribuyen a que las familias productoras obtengan mejores resultados en sus cosechas e ingresos”, señaló Isidoro Armendáriz.

De acuerdo con datos oficiales, los municipios que han registrado mayores precipitaciones durante el presente mes son Tepezalá, San José de Gracia y Pabellón de Arteaga, donde además se ha fortalecido la entrega de semilla mejorada de maíz y frijol para cultivos de temporal.

Hasta la fecha, la precipitación media acumulada en el estado alcanza los 193.77 milímetros. Asimismo, se observa una importante recuperación en los niveles de almacenamiento de las principales presas de Aguascalientes. La presa Plutarco Elías Calles registra un 31.3 por ciento de su capacidad; la presa 50 Aniversario, un 98.7 por ciento; El Jocoqui, un 90.4 por ciento; La Codorniz, un 63.1 por ciento, y Malpaso, un 67.6 por ciento.

Por último, el titular de la Sedrae precisó que estas condiciones fortalecen las expectativas para el sector agropecuario y representan un impulso para la productividad, la seguridad alimentaria y el desarrollo de las comunidades rurales de Aguascalientes.