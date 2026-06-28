“Es Momento de Fortalecer la Transformación y Abrir una Nueva Etapa de Unidad y Esperanza para Zacatecas”

Geovanna Bañuelos:

“Conozco los problemas de mi estado y sus soluciones”.

Al atender la convocatoria del Partido del Trabajo, Morena y PVEM, la senadora Geovanna Bañuelos formalizó su registro como Coordinadora Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Zacatecas, refrendando su compromiso con el proyecto encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la continuidad de los principios de la Cuarta Transformación que encabezó Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, destacó que su registro representa el inicio de una nueva etapa de trabajo y de organización popular, donde, nuevamente habrá de recorrer barrios, colonias, comunidades y rancherías; particularmente los lugares más alejados y los más humildes.

“Conozco los problemas de Zacatecas, pero también conozco dónde están las soluciones. Por tal motivo ha llegado el momento de fortalecer los cimientos de la transformación. Zacatecas necesita abrir una nueva etapa de renovación, unidad y esperanza”, afirmó.

Geovanna Bañuelos sostuvo que la entidad requiere una profunda renovación sustentada en los valores de la justicia, la igualdad, la honestidad y la participación ciudadana, por lo que las Asambleas Informativas en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional serán el espacio para fortalecer la organización social y consolidar un gran movimiento renovador.

Durante su mensaje, la legisladora hizo un llamado a privilegiar la unidad y seguir trabajando por el bienestar, la justicia social y la soberanía nacional, además de sentirse respaldada por el Partido del Trabajo, instituto político al que calificó como una fuerza fundadora y fundamental del movimiento transformador.

“El Partido del Trabajo ha sido un aliado permanente de las causas del pueblo. Hemos defendido con congruencia los principios de la Cuarta Transformación y seguiremos haciéndolo porque el PT es parte esencial de este movimiento”, sostuvo.

La senadora por Zacatecas expresó su reconocimiento al dirigente nacional del PT, profesor Alberto Anaya Gutiérrez, así como al dirigente estatal de Zacatecas, el diputado Alfredo Femat Bañuelos, por su liderazgo para fortalecer la unidad del movimiento.

“Geovanna Bañuelos representa una nueva esperanza para renovar la Cuarta Transformación en Zacatecas”, sostuvo Alfredo Femat Bañuelos.

“Es una mujer que tiene un récord político envidiable. Es una mujer muy congruente. Quienes hemos tenido la suerte de acompañarla durante los últimos años, recorriendo todos los caminos y todas las carreteras de Zacatecas, sabemos que es una mujer sensible que le duele cuando ve la pobreza y que le duele cuando ve la injusticia”.

Acompañada de legisladores federales, locales y líderes del Partido del Trabajo, Geovanna Bañuelos reiteró que defender la Transformación significa mantenerse del lado de las causas del pueblo: de las mujeres, las y los jóvenes, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, las madres buscadoras, las y los campesinos, las personas trabajadoras y la comunidad migrante.

“Mi compromiso ha sido, es y seguirá siendo con Zacatecas y con México. Porque Zacatecas merece más. Porque la esperanza sigue viva. Y porque con unidad, organización y trabajo seguiremos haciendo historia”, concluyó.