Escamotean Aumento Salarial a Trabajadores del Municipio Pertenecientes al SUTSEMOP

Lo Condicionaron a Quienes se Afiliaran al SITEZ

Por Gabriel Rodríguez Piña

Han sido varias las quejas presentadas ante Página 24 por parte de diversos trabajadores de confianza en la Presidencia Municipal de Zacatecas, quienes se quejan de que “les habrían prometido un incremento salarial de tres por ciento, cuando en 2025 les habrían dado cinco, lo que representa para nosotros un desastre en medio de la actual crisis inflacionaria y en demérito de nuestras familias”, expresaron.

Lo anterior ocurre en la misma medida en que, así lo denunciaron, “el secretario de gobierno, Erik Fabián Muñoz, habría impulsado la imposición de Yadira Muñoz (de las filas del SUTSEMOP) como representante del Sindicato Independiente de Trabajadores del Estado Zacatecas (SITEZ), que liderea Alejandro Rivera Nieto dentro de la propia presidencia municipal capitalina”.

Los quejosos denunciaron que, en medio de todas esas agravantes, “la mano derecha de Rivera Nieto”, en la persona de Yadira Muñoz “es la que andaría moviendo los resortes de ese tipo de irregularidades en la alcaldía, además de que para colocarla en ese sitial se dio la compra de votos hasta por mil pesos por parte de la secretaría del Ayuntamiento”, acorde con lo que ellos mismos expresaron.

Los denunciantes precisaron que fue “por medio de la figura de Yadira Muñoz como se negoció el aumento de tres por ciento en nuestros salarios cuando el año pasado –precisaron– recibimos cinco por ciento”.

La susodicha Yadira Muñoz “habría sostenido una reunión con Alejandro Rivera Nieto, secretario del SITEZ, ante quien se anotaron 90 trabajadores municipales, de los cuales, sólo 60 habrían recibido dicho incremento salarial para incorporarlos al SITEZ”.

“Los 30 restantes, que no fueron favorecidos con el ‘procedimiento’ nos inconformamos, pero incluso querían les presentáramos el último talón de pago para meternos a esa lista del SITEZ y pagarnos lo que les pedíamos y que por ley nos corresponde.

“Además, el alcalde les dio aumento salarial a aquellos que se habría traído de Tlaltenango en calidad de asistentes, pero no a los de confianza, que no hemos recibido nada de incremento correspondiente a 2026”.

Voces que Confirman Hechos

De acuerdo con investigaciones, trascendió que en su momento, el alcalde capitalino Miguel Varela negoció “efectivamente” un aumento salarial con el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios y Organismos Paraestatales [SUTSEMOP] de solamente tres y no de cinco por ciento como ocurrió el año pasado”.

Se sabe que, tradicionalmente, el incremento salarial en el municipio tiene diversas características: la primera de ellas es que se trata del mismo porcentaje que se aplica a gobierno del estado y la segunda es que se aplica a todo el personal, “sin distinción alguna”.

Los especialistas afirman que “sólo se exenta del aumento a las categorías más altas, para los casos del presidente municipal, síndica, regidores, regidoras y secretarios y secretarias, pero de ahí para abajo, se otorga a todos los demás, con pago retroactivo al 1 de enero del año en funciones”.

Brotan Maleficios

En la misma medida, durante la última quincena de mayo, cuando se iba a hacer el pago del retroactivo, “Alejandro Rivera Nieto hizo correr el rumor de que tomarían la presidencia municipal, evento que luego sería confirmado por un trabajador de la propia alcaldía y con ello presionar al alcalde Varela en el afán de negociar para obtener el incremento”.

De nuevo, los quejosos citaron que “Rivera Nieto supuestamente habría negociado con Varela que el aumento se les diera también a los del sindicato del SITEZ, con el agregado de que se beneficiarían a quienes se afiliaran en esas mismas fechas a esa liga sindical”.

Ante ello, “el SITEZ hizo circular algunas solicitudes de adhesión, a las que varios se afiliaron para acceder al aumento, pero los hechos fueron tan caóticos que perdieron el control y decidieron detenerlo, porque eran muchos y no iban a poder sostener el pago que les habrían prometido mediante la afiliación”.

Cabe destacar que de los mil 537 servidores públicos del Municipio, sólo 309 pertenecen al SUTSEMOP.

Uno de los representantes de los trabajadores dijo que “el SITEZ no es un sindicato formal por lo que no tiene reconocimiento legal ante le correspondiente toma de nota, porque no cuenta con el número de afiliados mínimo para el caso, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo”.

“Rivera Nieto inició hace cuatro años un juicio para obtener la toma de nota, y casi lo logró, pero muchos de sus afiliados se desistieron y presentaron un documento para no pertenecer a su sindicato”.

El especialista detalló que dicha estrategia de “supuesta negociación con Varela, la única intención que tenía era incrementar su número de afiliados, pero simplemente no pudieron en los hechos de la realidad práctica”.

Cabe destacar que todos los denunciantes guardan sigilo, pero indicaron que, en la misma medida, se mantienen a la expectativa de que presidencia les diga qué va a ocurrir con los aumentos que por ley les corresponden.