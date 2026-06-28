Mayoría de Problemas de Adicción Surgen Por Familias Disfuncionales: AA Guadalupe

Han Recibido Niños que Consumen Crystal, Revelan

Por Gabriel Rodríguez Piña

En conferencia de prensa, este sábado se anunció la realización del 28 aniversario del grupo AA (Alcohólicos Anónimos) de Guadalupe, por lo que este viernes 3 de julio se llevará a cabo una celebración de dicha agrupación en el salón Emperador del Hotel Don Miguel a partir de las 18 horas.

El equipo coordinador de AA Guadalupe informó lo anterior y dijo que el servicio que se brinda en esa institución benefactora es por 24 horas del día y que en él son bienvenidas personas de todas las edades con problemas derivados de sus consumos de sustancias adictivas, incluido el alcohol y las drogas legales e ilegales además.

Recordaron a los usuarios que ahí se atiende de manera completamente gratuita y confidencial a quienes lo requieren mediante servicio discrecional y con programas de apoyo en todas las sesiones, incluido el internamiento de personas, además de que durante los últimos años han albergado ahí a muchas personas de la comunidad lésbico, gay y trans.

Ante pregunta sobre cuál sería el número aproximado de personas que se habrían recuperado en su servicio anexo durante todo ese tiempo, los coordinadores afirmaron no saberlo pero se trata, adujeron, de miles y miles.

Durante la conversación con medios locales, los coordinadores del proyecto señalaron que, contrario a lo anterior, “existe el testimonio de 92 compañeros nuestros que llevan al momento desde uno hasta 35 años de sobriedad en el consumo de sustancias tóxicas”.

Indicaron que, de manera cotidiana, reciben llamadas a todas horas de personas que requieren información para ellas mismas o para sus familiares.

En AA Guadalupe se recibe cuando menos cinco personas por mes para ser internadas, “no todas se quedan”, explicaron, “porque traen diversos problemas para el caso de no perder sus trabajos pero de todos modos, les sugerimos que se anexen, con el fin de pasar por los procesos de desintoxicación y curación”.

Sobre los Consumos

Advirtieron que en este momento hay cuando menos cinco personas de la comunidad LGBT, no todos los cuales son internas, mientras que a ese anexo llegan muchas personas enfermas por el consumo de crystal, mariguana y alcohol en estos días.

“La mayoría de los problemas originales de quienes vienen aquí proceden de familias disfuncionales, lo que afecta sus conductas en medio de la depresión y la soledad, que los lleva al consumo de drogas, incluidas algunas muy peligrosas”.

Subrayaron que en los últimos años ha aumentado el consumo de crystal pero que, en la misma medida, ha aumentado la ingesta de medicamentos controlados por lo que AA trata de reducir su consumo entre los militantes, de modo que se les sugiere dejen de suministrárselas para que su reincorporación a la sociedad sea lo más pronto posible.

“Llegan con nosotros, muchas personas que consumen alcohol, “crystal”, mariguana y cocaína, incluidos fármacos controlados, sin que dentro de ellos dejen de faltar aquellos que se quisieron suicidar, pero que en este momento llevan ya muchos años de sobriedad en medio de una vida útil y feliz”.

Cada vez más Chavitos se Drogan

En la misma medida, dijeron que a AA llegan niños de 14 y 15 años o incluso edades menores “por lo que podemos considerar que entre ellos hay un aumento constante y creciente del consumo de crystal”.

Además, subrayaron que siempre hay, hacia militantes y anexados, un respeto absoluto, pues tanto en el caso de hombres como mujeres una de sus reglas básicas es que “está prohibido formar parejas, noviazgos o lo que sea dentro de nuestras filas”.

Lo anterior, con el fin de cuidarse mutuamente y para que las personas se sientan incorporadas a la comunidad “y con el fin de sentirse cómodos o superagusto, lo que anima mucho a las personas a sanarse”.

En este momento, AA Guadalupe tiene anexadas a 12 personas pero ha habido casos en que han llegado a tener hasta 30.

Para aquellos que son menores de edad y desean ser internados, estos siempre deben llegar acompañados de un familiar o tutor “porque no se les puede recibir sin autorización de sus representantes”.

La celebración del viernes 3 de julio en el salón Emperador Don Miguel es para realizar una junta informativa abierta a la sociedad y la entrada es completamente libre.