Registra José Narro su Participación Para Coordinar los Comités de la Cuarta Transformación en Zacatecas

“Creo Profundamente en el Pueblo de Zacatecas”

Ciudad de México.- Acompañado por cientos de zacatecanas y zacatecanos provenientes de distintos municipios del estado, José Narro formalizó este sábado su registro para participar en el proceso interno de coordinación de los Comités de la Cuarta Transformación en Zacatecas, reafirmando su compromiso con los principios del movimiento y con el pueblo zacatecano.

Durante su mensaje, José Narro destacó que este paso representa la continuidad de una lucha histórica por la justicia social, el bienestar y la transformación profunda de Zacatecas, siempre colocando al pueblo en el centro de las decisiones.

“Ha llegado el tiempo de liberar todo el potencial de Zacatecas. Tenemos un pueblo trabajador, con historia, identidad y una enorme capacidad para construir un futuro de prosperidad compartida”, expresó ante las y los asistentes.

Afirmó que Zacatecas cuenta con las condiciones necesarias para convertirse en uno de los grandes motores del desarrollo nacional, mediante el fortalecimiento del campo, la atracción de inversiones productivas, el impulso al turismo, el respaldo a la minería con responsabilidad social y ambiental, y la defensa permanente de las y los migrantes.

José Narro señaló que no se puede aceptar que las y los jóvenes tengan que abandonar su tierra por falta de oportunidades, ni que la riqueza generada en el estado no se traduzca en bienestar para las familias zacatecanas.

“Participo porque creo profundamente en el pueblo de Zacatecas, en la fuerza de nuestras comunidades y en la obligación histórica de construir un futuro mejor para todas y todos”, afirmó.

Finalmente, convocó a la unidad y a la organización del pueblo para consolidar la Cuarta Transformación en Zacatecas, asegurando que el momento histórico exige trabajo, honestidad, cercanía con la gente y compromiso con las causas sociales.

“Ha llegado el tiempo de Zacatecas. Juntas y juntos vamos a convertir nuestro enorme potencial en prosperidad, justicia y dignidad para nuestro pueblo”, concluyó.