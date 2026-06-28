Ulises Mejía Haro va por la Coordinación Estatal de Morena en Zacatecas

Llama a Privilegiar la Unidad

Ciudad de México.- El diputado federal con licencia Ulises Mejía Haro formalizó este día su registro para participar en el proceso interno de Morena por la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y de la Soberanía Nacional en Zacatecas, durante un acto realizado en el World Trade Center de la Ciudad de México.

Tras concluir el trámite, hizo un llamado a privilegiar la unidad y afirmó que esta etapa representa una oportunidad para consolidar el segundo piso de la Cuarta Transformación en Zacatecas. También expresó respeto por quienes participan en el proceso y sostuvo que el proyecto de nación debe estar por encima de cualquier aspiración personal.

“Lo hago con humildad, con responsabilidad y con el corazón puesto en mi tierra. Estoy convencido de que la transformación se fortalece desde el territorio, con unidad y cercanía con nuestra gente”, afirmó.

Mejía Haro llega a este proceso respaldado por una trayectoria de resultados. Fue el primer presidente municipal de Morena en la capital de Zacatecas y posteriormente diputado federal, cargo desde el que impulsó 15 iniciativas de ley y mantuvo una presencia permanente en el estado mediante más de 420 asambleas legislativas e informativas, sin descuidar sus responsabilidades en el Congreso.

En el ámbito político coordinó en Zacatecas el proceso interno que respaldó la candidatura presidencial de la doctora Claudia Sheinbaum y posteriormente su campaña rumbo a la Presidencia de la República. Asimismo, participó como relator del decimonoveno libro del expresidente Andrés Manuel López Obrador, A la mitad del camino, realizando encuentros y recorridos en distintos estados del país.

Su perfil combina experiencia en el servicio público, actividad empresarial y una sólida preparación académica integrada por dos licenciaturas, dos maestrías y un doctorado.

De acuerdo con diversas mediciones de opinión pública, entre ellas las realizadas por Enkoll, De las Heras Demotecnia y Mendoza Blanco & Asociados, Ulises Mejía Haro encabeza las preferencias entre los aspirantes de Morena rumbo a la gubernatura de Zacatecas, un posicionamiento que su equipo atribuye a un proyecto construido con cercanía, trabajo territorial y resultados.

Con este registro, Ulises Mejía Haro refrendó su compromiso de seguir recorriendo los municipios de Zacatecas para fortalecer la organización territorial y defender los principios de la Cuarta Transformación.