Nuevo Autódromo Fortalecerá el Automovilismo y el Turismo Deportivo en Aguascalientes

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, inauguró la primera etapa y encabezó el arranque de la segunda fase del Circuito Stuttgart, infraestructura de primer nivel que se ubica en el poniente de la capital y que fortalecerá el automovilismo e impulsará el turismo deportivo en la entidad. Este proyecto busca consolidarse como uno de los desarrollos automovilísticos más importantes del país.

“Esto da plusvalía a Aguascalientes. Les agradezco por este gran proyecto; para nosotros es un gusto recibir inversiones como esta. Lo que queremos es que nuestro estado se consolide como un gran destino turístico, un lugar bonito donde nos gusta vivir en paz y con tranquilidad. Somos una tierra de progreso y desarrollo, donde nos gusta vivir bien. Cuenten con nosotros”, resaltó la gobernadora.

Jaime Pérez, representante del Circuito Stuttgart, detalló que en una primera etapa se concluyó la pista y la segunda fase contempla la construcción de infraestructura complementaria. Entre las obras destaca la creación de diez suites privadas para el resguardo de vehículos; el desarrollo del área de paddock, donde se instalarán los equipos de competencia para resguardar, preparar y dar mantenimiento a los automóviles; la habilitación del estacionamiento, así como otras obras adicionales.

“Gracias por su visita, gobernadora, y por las facilidades que nos ha brindado para desarrollar este magnífico lugar, que será uno de los dos autódromos privados que existen en el país. Fue diseñado para atraer a empresarios, para que conozcan nuestro estado y esta bella ciudad, y se animen a invertir y a creer que Aguascalientes es el mejor lugar para hacerlo, porque aquí hay seguridad y condiciones para el desarrollo”, enfatizó Jaime Pérez.

Cabe destacar que el Circuito Stuttgart fue diseñado bajo especificaciones técnicas de alto nivel para ofrecer una experiencia de conducción segura, dinámica y de alto desempeño. El circuito tiene una longitud aproximada de 2.5 kilómetros. Su ubicación en la comunidad Santa Cruz de la Presa, en el poniente del municipio de Aguascalientes, permite disfrutar de una vista panorámica del Cerro del Muerto, uno de los principales símbolos naturales del estado.

En el evento, también estuvieron presentes el empresario Juan Carlos Mendoza; Verónica González López, directora del Buró de Congresos y Visitantes de Aguascalientes, y Rubén Galaviz Tristán, secretario de Salud del estado.