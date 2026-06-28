Tere Jiménez Refuerza el Plan Estratégico Para la Prevención y el Control del Gusano Barrenador

Pide a Todas y Todos Trabajar de Manera Coordinada

Entre las acciones destacan la adquisición de trampas para la mosca del gusano barrenador, desparasitantes, larvicidas, equipo de protección y barridos zoosanitarios .

Exhortaron a la población a cuidar también a las especies menores, como perros y gatos, ya que pueden verse afectadas por esta plaga.

Es importante atender esta situación y mantenernos unidos: TJ.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, puso en marcha la Alianza Estratégica para la Prevención y el Control del Gusano Barrenador. El objetivo de este plan es reforzar la coordinación y las acciones entre dependencias estatales, federales, municipales y organizaciones involucradas.

“Es importante atender esta situación. Necesitamos mantenernos unidos, realizar mesas de trabajo y dar seguimiento a los avances. Les pido a todas y todos que trabajemos de manera coordinada para seguir previniendo, detectando y atendiendo los casos de gusano barrenador”, expresó durante el evento realizado en Jesús María.

Asimismo, la gobernadora y las autoridades entregaron kits médicos y material informativo relacionados con la prevención y atención de los casos del gusano barrenador.

Isidoro Armendáriz, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (Sedrae), detalló que para esta estrategia el Gobierno del Estado invertirá 6 millones de pesos que se destinarán a trampas para la mosca del gusano barrenador del ganado, desparasitantes, larvicidas, equipo de protección, barridos zoosanitarios en los ranchos y los puntos de verificación en los que se revisa al ganado.

“Este es un tema fundamental para el Gobierno de Aguascalientes, la Federación y los ganaderos. En estos asuntos trabajamos de manera coordinada, porque debemos proteger la salud de los animales y de la población. Además, buscamos que la entidad sea uno de los primeros estados en recibir la mosca estéril, una vez que esté disponible, ya que nuestra ubicación en el centro del país también representa un punto estratégico. No podemos dejar ningún frente suelto”, señaló el titular de la Sedrae.

Rubén Galaviz Tristán, secretario de Salud del estado, hizo un llamado a la población a sumar esfuerzos y mantenerse atenta para prevenir la propagación del gusano.

“Tenemos que tener cuidado también con las especies menores, como perros y gatos, porque esta plaga puede presentarse en cualquier especie de mamífero. Existe una estrategia bien definida para el ganado bovino; sin embargo, la prevención y el control requieren del trabajo conjunto de toda la población”, señaló Galaviz Tristán.

El presidente municipal de Jesús María, César Medina Cervantes, reconoció el apoyo de la gobernadora. “Te agradezco, amiga Tere, por el respaldo que siempre brindas al sector del campo. Gracias también a todos nuestras compañeras y compañeros presidentes municipales por estar aquí y por sumarse a la atención de esta problemática”, expresó.

Finalmente, representantes de asociaciones ganaderas, médicos veterinarios, especialistas y autoridades expusieron sus necesidades, propuestas y disposición para trabajar de manera coordinada, al tiempo que reiteraron su compromiso de fortalecer las acciones para prevenir y controlar el gusano barrenador.

En esta Alianza Estratégica participan la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader); el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica); la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (Sedrae); la Secretaría de Salud del Estado; la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua (SSMAA); la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y la Procuraduría Estatal de Protección Ambiental y Animal (Proespaa), así como las unidades de Protección Civil estatal y municipales, además de asociaciones ganaderas y colegios de médicos veterinarios.

En la puesta en marcha de este plan estratégico, que se realizó en las instalaciones de la Casa de Música de Jesús María, acompañaron a la gobernadora Heriberto Gallegos Serna y Laura Ponce Luna, diputados locales; Antonio Arámbula López, secretario general de Gobierno; así como presidentes municipales, funcionarios estatales y federales.