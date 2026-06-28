Un Gigante del Deporte: Iker Sánchez Conquista Medalla Panamericana

El atleta aguascalentense Iker Sánchez hizo historia al conquistar la medalla de bronce en la prueba de 5,000 metros varonil del Campeonato Panamericano de Atletismo, que se celebra en Medellín, Colombia.

Con un tiempo de 14:49.25 minutos, Iker consiguió el primer podio panamericano para Aguascalientes en esta prueba, consolidándose entre los mejores fondistas del continente y poniendo en alto el nombre de México y de nuestro estado.

El Campeonato Panamericano de Atletismo reúne a los mejores exponentes del continente y es uno de los escenarios internacionales más importantes de esta disciplina. En esta edición, la prueba fue ganada por el argentino Matías Reynaga (14:30.53), seguido del colombiano Carlos Sanmartín (14:46.00), mientras que Iker Sánchez se quedó con la medalla de bronce.

¡Felicidades, Iker! Tu entrega, disciplina y perseverancia son motivo de orgullo para Aguascalientes y una inspiración para las nuevas generaciones de deportistas. Este logro histórico confirma que en nuestro estado se forman grandes talentos y auténticos gigantes del deporte