14 de Junio. La Batalla de Peñuelas

Por Adrián Gerardo Rodríguez Sánchez

ANTES DE que termine el mes de junio, quisiera recordar en estas páginas una batalla que definió el perfil liberal, jacobino y juarista del estado de Aguascalientes: me refiero a la batalla de Peñuelas acontecida el 14 de junio de 1860, durante la Guerra de Reforma.

HAY POCA información sobre el desarrollo de los acontecimientos. Pero el mes de junio de 1860 era un momento en el que las fuerzas conservadoras sufrían descalabro tras descalabro a nivel nacional. Los reaccionarios no estaban totalmente derrotados, pero ya había un desgaste evidente en sus filas.

LA DERROTA de Peñuelas (en la exhacienda del mismo nombre, en Aguascalientes) fue el principio del fin del dominio conservador en su bastión: el Bajío. Después de ello, el general Miguel Miramón sufriría dos derrotas definitorias: dos meses después, Silao le quitó el ejército. Seis meses después, Calpulalpan le quitó el país.

QUIZÁ LA batalla en la Hacienda de Peñuelas no fue definitoria a nivel nacional, pero en lo local sí lo fue. Quién comandó la victoria liberal fue el general Jesús González Ortega, al mando de la División de Zacatecas, a la que se sumó el famoso Batallón de Lanceros de Aguascalientes, quienes fueron rebautizados como “Los Soldados de la Libertad”.

GRACIAS A la victoria liberal de Peñuelas, es que el grupo de “Los Rojos” llegó al Gobierno del Estado de Aguascalientes, con la figura Esteban Ávila como cabeza de la Reforma, del juarismo, del jacobismo. Hagamos una recapitulación de las principales acciones de Ávila en su gobierno revolucionario.

ADEMÁS DE los cambios administrativos (Registro Civil, Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos, Libertad de Culto) el gobierno de Esteban Ávila quitó a “Dios” de la Constitución local y puso en su lugar a la “Razón augusta”; rebautizó Rincón de Romos como “Victoria de Calpulalpan” y Asientos como “Villa de Ocampo”, e instauró el 12 de julio como fiesta oficial por la promulgación de las Leyes de Reforma, incluso le denominó a una fuente en la Calle Obrador con el nombre de “Fuente de la Reforma”.

ADEMÁS, ÁVILA plantó el Árbol de la Libertad en la Plaza Principal. Ello no era un acto meramente simbólico. Era un recordatorio de la participación de Aguascalientes en la Batalla de Peñuelas, en la causa liberal ante los fueros de la Iglesia católica.

POR TODO lo anterior es que resulta fundamental volver con otra mirada al pasado y darle otro significado a los acontecimientos. La Batalla de Peñuelas del 14 de junio de 1860 fue el acto fundacional de la Reforma en Aguascalientes. Nos dejó tres cosas: un gobernador jacobino, un símbolo vivo y una ciudad transformada.

LA LIBERTAD no se decretó en Aguascalientes. Se conquistó con la vida de los liberales de Peñuelas: los soldados de la libertad.