Canacozac Pide Reglas Claras Para el Ambulantaje en el Centro Histórico

No Buscamos Confrontación: Hernández Terrones

Por Miguel Alvarado Valle

La presidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Zacatecas (Canacozac), Gloria Alicia Hernández Terrones, informó que el organismo empresarial mantiene diálogo con el Ayuntamiento de Zacatecas para avanzar en un ordenamiento del comercio ambulante en el Centro Histórico, con el objetivo de generar condiciones de competencia más equitativas para los negocios establecidos.

Aunque reconoció que existe un registro de comerciantes ambulantes, comentó que en el momento no contaba con la información precisa sobre el número de vendedores.

Explicó que uno de los principales retos para el comercio formal radica en la diferencia de costos de operación entre ambos esquemas.

Mientras los establecimientos fijos deben cubrir gastos permanentes como renta de locales, pago de servicios básicos, nómina, cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social y otras obligaciones fiscales, los comerciantes ambulantes operan con una estructura de costos considerablemente menor, lo que les permite ofrecer productos en condiciones distintas dentro del mismo mercado.

Sin embargo, Hernández Terrones aclaró que esta situación no necesariamente significa que los comerciantes ambulantes obtengan mayores ganancias, sino que enfrentan una carga operativa distinta.

En ese sentido, insistió en que el objetivo no es confrontar a ambos sectores, sino establecer reglas claras que permitan una convivencia ordenada y que favorezcan la actividad económica en el primer cuadro de la ciudad.

Respecto a la situación de los negocios establecidos, la presidenta de Canacozac señaló que, durante el tiempo que ha estado al frente del organismo, no ha tenido conocimiento de cierres de comercios directamente relacionados con la presencia del ambulantaje en el Centro Histórico.

No obstante, reiteró que el sector considera indispensable continuar con las acciones de regulación para evitar afectaciones futuras y fortalecer la actividad comercial formal.

Como parte del respaldo a sus afiliados, Canacozac realiza consultas permanentes para conocer las principales necesidades del sector y diseña programas de capacitación enfocados en fortalecer la competitividad de los negocios.

Entre los temas más solicitados se encuentran estrategias para mejorar la presencia y visibilidad en redes sociales, atención al cliente y herramientas que impulsen el empleo formal y el crecimiento de las empresas locales.

Por otro lado, la dirigente también destacó que, de acuerdo con la información proporcionada por el Ayuntamiento de Zacatecas, ya no se otorgarán nuevos permisos para la instalación de comerciantes ambulantes en las calles del municipio.

Finalmente consideró que esta decisión representa un paso importante dentro de las acciones encaminadas al ordenamiento del comercio en el Centro