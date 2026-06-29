“Confiamos en las Encuestas de Morena”

Difícil que las Anden Truqueando: José Narro

Por Miguel Alvarado Valle

El senador con licencia José Narro Céspedes, aseguró que confía plenamente en el sistema de encuestas que utilizará el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para definir a su representante rumbo al proceso electoral de 2027, al considerar que el partido cuenta con mecanismos propios que garantizan transparencia e imparcialidad.

Tras su registro como aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación en Zacatecas, sostuvo que este método de encuestas permitirá recoger la opinión de la ciudadanía sin la intervención de intereses externos.

Narro Céspedes afirmó que la diferencia entre las encuestas internas de Morena y las realizadas por empresas comerciales radica en que estas últimas, dijo, suelen responder a intereses económicos o políticos.

“Tenemos confianza en las encuestas de Morena. Va a ser muy difícil que las anden truqueando porque el partido se construyó al calor de la transición democrática y de la lucha por la democracia en nuestro país”, expresó.

Asimismo, aseguró que respetará las reglas establecidas por Morena para el desarrollo del proceso interno y adelantó que uno de sus principales objetivos será recorrer el estado para informar a la población sobre los resultados y objetivos de la Cuarta Transformación.

Sostuvo que su trabajo estará enfocado en visitar las comunidades casa por casa, dialogar con la ciudadanía y fortalecer el respaldo al proyecto político que representa el movimiento.

En ese contexto, anunció que convocará a una mesa de diálogo con las y los aspirantes registrados en Zacatecas con el propósito de construir acuerdos y privilegiar la unidad desde el inicio del proceso.

Señaló que la cohesión entre quienes participan en la contienda será un factor determinante para enfrentar con fortaleza la elección constitucional de 2027 y reiteró que esperará las resoluciones que emita la Comisión Nacional de Elecciones respecto a los criterios de elegibilidad de cada perfil.

Finalmente, José Narro Céspedes reiteró que aceptará el resultado que arrojen las encuestas internas de Morena, al insistir en que confía en la metodología y en las instituciones del partido.