Despierta a Habitantes del Norte de la Capital Estruendo Ocurrido en Mina Capstone Cooper

Seguida de “Pequeños Movimientos Telúricos”

Por Gabriel Rodríguez Piña

Decenas de vecinos de las colonias del norte de la capital despertaron la madrugada de este domingo, sorprendidos por un estruendo provocado en las instalaciones de la mina Capstone Cooper, alrededor de la 1:32 de la mañana, de este domingo 28 de junio, seguido de una réplica.

El perímetro en el que se sintió el efecto incluye a las colonias Lázaro Cárdenas, la Filarmónica, El Tanquecito, las inmediaciones de la plazuela García Salinas y otras más donde se percibió el hecho.

El vecino José Manuel Delgado informó que él vive en la última sección de la colonia Gustavo Díaz Ordaz y que alrededor de la hora referida “escuchamos en mi familia y las familias alrededor un estruendo fuertísimo”.

El denunciante añadió que fue de inmediato como comenzaron a interrelacionarse todos ellos por medio de los grupos de WhatsApp que mantiene entrelazados con diferentes colonias de ese sector de la capital para darse información sobre el hecho.

“Todos nos referimos que se había sentido un fuerte estruendo, por lo que de inmediato lo reportamos a Protección Civil (PC) para que se trasladaran a ese punto e investigaran lo sucedido, pero ellos mismos nos dijeron no haber tenido reportes de afectaciones humanas, excepto algunas cuarteaduras en cierto número de viviendas y roturas de redes de agua, entre otros”.

Fue el propio José Manuel Delgado quien dijo que “a pesar de lo fuerte de ese estruendo no existen víctimas del hecho, sino que todo permanecía, hasta la mañana del domingo, en completa calma”.

A ello, dijeron que PC les dijo que “no hubo absolutamente ningún tipo de afectación humana y que lo único que ocurrió fueron los sustos que más de 100 vecinos sufrieron, conmocionados por el acontecimiento.

“Los vecinos no reportan tampoco ningún daño al interior o exterior de sus viviendas, excepto una persona en una de ellas que había sido afectada anteriormente”.

Acorde con versiones de algunos colonos más, el estruendo surgió de lo que es la mina Capstone Cooper y trascendió que luego de ocurrido el hecho, se sintieron una serie de pequeños movimientos telúricos en esa área, los que duraron microsegundos. Los hechos fueron reportados por monitoreo del Servicio Sismológico Nacional (SSN).