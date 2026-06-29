Llego con las Manos Limpias: Carlos Puente

“Soy un Profesional de la Política”

Por Miguel Alvarado Valle

Luego de formalizar su registro como aspirante a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación en Zacatecas por la coalición conformada por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, el diputado federal Carlos Puente Salas aseguró que el estado requiere perfiles con experiencia y capacidad para construir acuerdos, por lo que afirmó que él es “un profesional de la política” y no un improvisado.

En conferencia de prensa, el legislador sostuvo que llega a este proceso interno respaldado por más de 30 años de trayectoria política y seis legislaturas, experiencia que, dijo, lo ha consolidado como un político dedicado a la construcción de acuerdos y consensos en beneficio de México y Zacatecas.

Asimismo, enfatizó que durante su carrera ha actuado con congruencia y transparencia, al asegurar que llega “con las manos limpias” y sin tener de qué avergonzarse.

Puente Salas señaló que la entidad enfrenta desafíos importantes en materia de seguridad, desarrollo económico y generación de oportunidades, por lo que consideró que no es momento para improvisaciones ni ocurrencias.

En ese sentido, afirmó que Zacatecas necesita un proyecto sólido que permita impulsar la industrialización, fortalecer el campo, ofrecer mejores oportunidades a los jóvenes y garantizar condiciones de mayor seguridad para las familias.

El legislador sostuvo que es necesario construir un “puente” hacia el desarrollo del estado, con políticas que permitan atraer inversiones, incrementar la productividad y evitar que las nuevas generaciones tengan que abandonar Zacatecas por falta de oportunidades laborales.

Durante su mensaje, hizo un llamado a los demás aspirantes registrados por la coalición a privilegiar la unidad y dejar de lado las diferencias internas, al considerar que la división no beneficia a Zacatecas.

Respecto al proceso interno de selección, Carlos Puente expresó confianza en la Comisión Nacional de Elecciones de Morena y en el mecanismo de encuestas que definirá a la persona que coordinará los trabajos de la transformación en Zacatecas.

Señaló que la evaluación no debe centrarse únicamente en el nivel de conocimiento de los aspirantes, sino también en su capacidad de crecimiento, aceptación ciudadana y competitividad electoral.

Finalmente, reiteró que participará en este proceso con respeto hacia los demás contendientes y con la convicción de que su experiencia representa una fortaleza para el proyecto.