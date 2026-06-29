Presidenta Sheinbaum Supervisa Puente “Rizo de Oro”

La Concordia, Chiapas.- En el municipio de La Concordia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo supervisó avances en la construcción del puente “Rizo de Oro”, que comunica a los habitantes de la Sierra Madre de Chiapas con la capital.

“Estamos haciendo este puente que, además de tener una ingeniería especializada, son obras de arquitectura muy importantes y preciosas”.

A través de redes sociales, la primera mandataria explicó que este puente agilizará el transporte y evitará el cruce de la desviación del río Grijalva en pequeñas embarcaciones, similar a lo que ocurre con el puente de La Concordia, construido en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, la construcción de este puente reduce el tiempo de traslado a Tuxtla Gutiérrez; pasa de cinco a dos horas en promedio.

También acompañaron a la presidenta Sheinbaum: el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, y la directora general de SICT Chiapas, Janette Cosmes Vásquez.