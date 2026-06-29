Aguascalientes Recibe Reconocimiento por su Modelo de Educación Digital

En el Siemens Software Para la Industria Digital

El Instituto de Educación de Aguascalientes recibió la distinción de parte de Siemens en un evento, en la Ciudad de México.

Aguascalientes recibió un reconocimiento de Siemens, empresa global de tecnología con presencia internacional, por su contribución al desarrollo de habilidades digitales en estudiantes y docentes, así como por su liderazgo en el impulso del entorno educativo digital en México.

La distinción se entregó al Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) durante el evento Siemens Software para la Industria Digital, que se llevó a cabo en la Ciudad de México, como reconocimiento a los avances logrados a través del programa “El Gigante Digital”, una iniciativa de la administración que encabeza la gobernadora Tere Jiménez para formar talento en competencias digitales, tecnologías emergentes e innovación aplicada.

Asimismo, el galardón reconoce el trabajo realizado por el IEA, en colaboración con Siemens, para impulsar la capacitación y certificación de estudiantes y docentes en Mendix, una plataforma de desarrollo de aplicaciones que permite crear aplicaciones web y móviles de forma visual, práctica y rápida.

A la fecha, mediante esta iniciativa se logró capacitar a 3 mil 129 personas, de las cuales 3 mil 037 son estudiantes y 92 son docentes. Estas acciones benefician a integrantes de 30 instituciones educativas, de las cuales 16 son instituciones de educación superior y 14 de educación media superior.

El director general del IEA, Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, destacó que esta distinción confirma que Aguascalientes avanza con paso firme hacia una educación más innovadora, pertinente y conectada con las necesidades del entorno tecnológico y empresarial.

“Gracias a la visión de la gobernadora Tere Jiménez, el estado impulsa programas educativos que permiten que las y los jóvenes desarrollen habilidades digitales desde su formación académica, con herramientas que fortalecen su creatividad, su capacidad para resolver problemas, su cultura emprendedora y su preparación para integrarse a sectores estratégicos”, indicó.

Derivado de esta distinción, se realizó la ceremonia de develación del reconocimiento otorgado por Siemens, con la participación de instituciones educativas que han destacado por sus resultados en los procesos de capacitación y certificación en Mendix.

En el acto, participaron representantes de Siemens, autoridades educativas de instituciones de educación media superior y universidades del estado, entre ellas planteles del Cecytea, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Universidad Tecnológica Metropolitana, la Universidad Politécnica de Aguascalientes, la Universidad Tecnológica de Calvillo y el Instituto Tecnológico de Aguascalientes.