El Legado de José Guadalupe Posada Llega a la Ciudad de México con una Exposición Única

Parte de la invaluable colección del Museo José Guadalupe Posada, resguardada en Aguascalientes, puede admirarse ahora en la Ciudad de México a través de la exposición “Posada, cartografía de un cronista”, una muestra que reúne algunas de las obras más representativas del artista que revolucionó el grabado mexicano.

La exposición presenta una selección especial de 226 piezas que complementan una muestra de mayor alcance dedicada al célebre grabador y ofrece un recorrido por su vida y obra mediante estampas, ilustraciones, impresos y documentos históricos que revelan su extraordinaria capacidad para retratar la realidad social de México.

“Posada, cartografía de un cronista” permanecerá abierta al público hasta el 20 de septiembre de 2026 en el Museo Nacional de la Estampa (Munae), ubicado en la avenida Hidalgo No. 39, Plaza de la Santa Veracruz, centro histórico de la Ciudad de México. Puede visitarse de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas, con entrada gratuita.

Con esta colaboración, el Instituto Cultural de Aguascalientes, a través del Museo José Guadalupe Posada, fortalece la conservación, investigación y difusión del legado del artista aguascalentense más reconocido a nivel internacional, acercando su obra a nuevo público y reafirmando la trascendencia de quien transformó para siempre la historia del arte gráfico en México.