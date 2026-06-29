Oro Para Aguascalientes en el Campeonato Nacional de Ciclismo de Montaña

El ciclista aguascalentense Esteban Herrera conquistó la medalla de oro en la categoría Élite de la prueba Cross-Country Short Track (XCC) durante la primera jornada de la cuarta fecha de Copas Nacionales de Ciclismo de Montaña, que se celebra en Maravatío, Michoacán, otorgando a Aguascalientes un importante triunfo en el máximo circuito nacional de esta disciplina.

La competencia reúne a los mejores exponentes del ciclismo de montaña del país y representa una fecha clave del calendario nacional. La delegación de Aguascalientes participa con atletas de distintas categorías, confirmando el alto nivel competitivo que caracteriza al estado en esta disciplina, bajo la dirección del entrenador olímpico Raúl Hernández.

Este domingo, se disputó la prueba de Cross-Country Olímpico (XCO), en la que competieron ciclistas de las categorías Precadetes, Cadetes, Junior y Élite, quienes llegan con destacadas posiciones en el ranking nacional y buscarán sumar nuevos triunfos para la entidad.

¡Felicidades, Esteban, por este gran logro! Tu esfuerzo y dedicación son un orgullo para Aguascalientes. ¡Mucho éxito a toda la delegación! ¡Vamos con todo, gigantes del deporte!