De Abril a Junio, Fueron Deportados de EU mil 300 Zacatecanas y Zacatecanos: Reyes

“Mantenían una Situación de Irregularidad” en el País Vecino

Por Gabriel Rodríguez Piña

Iván Reyes Millán, titular de la Secretaría del Zacatecano Migrante (Sezami), aseguró que durante el trimestre abril-junio han sido deportados de Estados Unidos cuando menos mil 300 zacatecanos y zacatecanas que se hallaban en situación de irregularidad en su residencia.

Reyes Millán precisó que la cifra anterior se deriva de los análisis realizados al respecto por el Instituto Nacional de Migración (INM), que arrojan que se ha deportado a esas personas durante ese lapso.

El funcionario dijo que, en todos los casos, se trató de una “deportación asistida, provocado por diferentes factores que, comparados con los trimestres de años anteriores, representan que estamos en los mismos números, pero que de todas maneras, dichos registros requieren mayor análisis al respecto”.

Admitió que, en efecto, “mil 300 personas es ya una cifra de relevancia, pero, para el resto de los meses es cuando se detectan ciertas variaciones (al alza o a la baja) sobre ese presupuesto”.

El titular de Sezami dijo que, para ejemplificar los hechos, el INM realiza, encima de todo ello, un “cierre fiscal diferente”.

“Esa determinación fiscal se diferencia de la nuestra porque mientras que ellos la realizan en septiembre, nosotros la realizamos en otras fechas sin que al respecto haya aumentos considerables o alarmantes que generen acciones de relevancia”.

Sin embargo, dijo que cualquier tema de deportación siempre será complicado, delicado en números “sin que detectemos deportaciones masivas”.

“Claramente, esas mil 300 personas fueron deportadas porque mantenían una situación de irregularidad en el vecino del norte, quienes debieron tener contacto previo con los consulados, para ser asistidas e iniciar sus procesos de repatriación, una vez acreditados como mexicanos y ser entregados a las autoridades de nuestro país”.

Sobre la posible reducción de remesas, con la cual el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó hace poco al querer recortar dichos envíos a México, Reyes Millán dijo que “al momento, no ha ocurrido nada de eso pues las remesas al estado se han mantenido”.