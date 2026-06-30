“Nadie Corrió del Incufidez a Ilse Guerrero”

Le Otorgamos Apoyos que Solicitó: Édgar Rodarte

* Desconoce si su Antecesor, Javier Núñez, Dejó Faltantes

Por Gabriel Rodríguez

Édgar Rodarte, titular del deporte en Zacatecas afirmó que nunca, en lo que va de su gestión, ha recibido proyectos procedentes de atletas de alto rendimiento o destacados en la entidad para su desarrollo y aplicación, y añadió que este año 2026 ejercerá alrededor de 182 mdp y, que el anterior titular, Javier Núñez no le dejó pasivos de los que él “estuviera enterado”.

A pregunta sobre si algunos deportistas mundialmente destacados, como en el caso de Ilse Guerrero y otros más, habrían roto con el gobierno estatal en materia deportiva, Rodarte indicó que “Guerrero se fue del Incufidez por decisión propia de ella misma pues nadie los corrió (sic)”.

Sobre este último aspecto, añadió que “los apoyos solicitados por la atleta, le fueron otorgados en su momento, para lo cual tenemos las pruebas correspondientes, pero nadie la corrió de aquí.

“Guerrero, en tono molesto, nos envió una queja por la cual solicitaba no utilizáramos la imagen de su hija como alumna y como atleta, pero es el caso que Ilse decidió abandonar el Incufidez, pero nadie la corrió”.

A pregunta sobre si muchos otros nombres de atletas zacatecanos, consagrados a nivel nacional a internacional, no habrían podido generar escuelas de deporte en el estado para habilitar a los talentos emergentes, dijo: “Conmigo ninguno de ellos se ha acercado y en lo que se refiere a las escuelas de atletismo, (muchos) quedaron de llevarme proyectos para formalizarlos.

“Nunca me presentaron ninguno y ellos mismos me dijeron que no tenían atletas, pero tanto así como tener de su parte proyectos e iniciativas no me los dieron porque adujeron no tener elementos deportivos y conmigo nunca regresaron”.

Rodarte señaló lo anterior luego de inaugurar junto con el titular estatal del Ejecutivo, David Monreal Ávila, el nuevo gimnasio deportivo en Plateros, Fresnillo, donde destacó que el presupuesto que se le asignó para este año al Incufidez fue de aproximadamente 182 millones de pesos “pero no sé el monto exacto”.

Sobre esa cantidad, dijo sentirse satisfecho ya que señaló que, a mediados del periodo, “sí le ha alcanzando hasta el momento para inaugurar infraestructura deportiva, como la de Plateros, dar mantenimiento a las canchas (sin referir exactamente cuáles ni en dónde), factor este último al cual el Instituto de Cultura Física y Deportes del Estado de Zacatecas (Incufidez), ha hecho llegar cuando menos 40 millones”.

Subrayó que al modelo desarrollado por el Incufidez, le “ha permitido operar sin faltantes y apoyar a la gente aun cuando se trata de una cantidad que es insuficiente”.

Más adelante, dijo que es imposible atender en materia deportiva a todo el estado debido a que “estamos regulando todas las ligas y asociaciones porque de no hacerlo, no nos pueden señalar que requieren fondos para operar para el caso de todo tipo de deportes, como beisbol, basquetbol y todas las demás disciplinas en lo que se refiere a sus actas constitutivas con el fin de que éstas se hallen actualizadas”.

Sobre ese hecho, lo que Incufidez pretende es registrar la cantidad de recursos necesarios para que operen cinco o 100 ligas.

Ante ello, sostuvo que emitía una convocatoria para programar ese tipo de hechos y darles carácter regular a todas esas asociaciones que requieren recursos, pero que no han demostrado su viabilidad.

Indicó, a cuestionamiento sobre qué hace el Incufidez en un estado donde muchos adolescentes se embriagan y drogan, que “no siempre es el recurso el que hace falta porque en todos lados tenemos canchas y espacios deportivos en muchos de los municipios.

“En todo caso, deben ser los padres de familia quienes deben acercar a sus hijos a dichos espacios como en el caso de la deportiva de Plateros, que tiene un costo mensual de 300 pesos para su uso y se trata de los gimnasios más económicos que tenemos a nivel estado”.

El Caso Núñez

Él mismo reconoció su ignorancia sobre “el número de atletas zacatecanos que en este momento representan a Zacatecas dentro y fuera de la nación para los casos de ciclismo, basquetbol, Tae Kwon Do, natación, voleibol de los que antes decíamos que antes decíamos dónde están”.

Pese a ello, refirió que lleva un año trabajando con todos ellos con el fin de descubrirlos, porque en este momento “durante esta administración, igualamos el número de 14 medallas que antes tenía el estado, pero ya superamos las 44 que eran récord, cuando ahora tenemos 45”.

Para lograrlo, dijo que se apoya mediante cursos a los diversos entrenadores incluida su preparación física para dar resultados.

El funcionario, quien lleva en el cargo alrededor de año y medio en el puesto, aseguró que durante ese “lapso, el Incufidez ha sido de puertas abiertas”.

Sobre esa institución, presa de escándalos de corrupción financiera durante los últimos tiempos, expresó “desconocer sobre si la administración de su predecesor, Javier Núñez, hubo o no escándalos, porque lo desconozco ya que a mi arribo en 2025, tenían ya la papelería formal del cambio y a mí nunca me han hecho observación alguna al respecto”.