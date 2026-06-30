Pide David Monreal no “Satanizar” la Actividad en la Mina Capstone Gold

“Da Empleo a Muchas Personas”, Aduce

* Ante Reclamos de Vecinos por las Afectaciones, Dice que Pedirá Nuevo Análisis al Instituto de Sismología de la UNAM

Por Gabriel Rodríguez Piña

Además de señalar que “en mi familia todos nos queremos mucho”, el gobernador David Monreal indicó que “las épocas de cambio no tienen remitente a una sola persona, sino que éstas se configuran a partir de la emergencia de movimientos sociales como la Cuarta Transformación”.

Lo anterior, luego de que el pasado fin de semana se registraran en el World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México, todos aquellos aspirantes para contender en la elección por encuesta, de la que Morena y aliados extraerán a su contendiente y que, a causa de la ley antinepotismo, habría impedido el registro a su hermano Saúl, no así a Verónica Díaz Robles, su cuñada.

Al respecto, David Monreal dijo que. como familia, todos sus integrantes “nos queremos bien, pero en el orden político, se trata de hechos coyunturales”.

“Es en ese sentido como cada uno de los Monreal hemos tomado decisiones basadas siempre en el bien común y al amparo de la razón, considero que los movimientos que trascienden de manera pública al orden político o social, lo hacen no por seguir u obedecer a un ser o una persona”.

Lo hacen, afirmó, por lo que esos mismos movimientos significan, al superar la propia actitud de una persona, y en su caso “sigo siendo parte de esa Cuarta Transformación, en la que nosotros estamos ocupados en mantener la comunidad social y defender a nuestro pueblo y nuestra patria”.

Se dijo respetuoso de la democracia, porque se trata del mejor modelo para salir adelante y es el mejor instrumento para la lucha de los pueblos.

Sobre los Estruendos

Y en lo relativo a los estruendos seguidos de movimientos telúricos que se han registrado en las inmediaciones de la mina Capstone Gold, que han afectado a diversos barrios del norte de la capital, Monreal Ávila señaló que “se requiere de nuevo en esa zona, un reanálisis científico por expertos del Instituto de Sismología de la UNAM, quienes han venido realizando estudios en la materia dentro de esa zona hace meses”.

El gobernador añadió que el caso se podría deber al manejo de explosivos para perforación de las empresas mineras dentro del área o bien, deberse en todo caso a movimientos telúricos que de manera natural se producen en la zona.

Refirió que, por ello, hace varios meses, gobierno estatal solicitó a la Universidad Nacional Autónoma de Mexico, diversos estudios en la materia, con el fin de disponer de mayor información técnica.

“La UNAM realizó estudios geológicos a profundidad sobre ese tipo de casos por lo que de requerirse de nuevo es posible que se le amplíe en este momento, sobre todo cuando se cuenta con todos los medios para realizarlo, incluida la posibilidad de acceder a especialistas del área dentro y fuera de México”.

Dijo comprender que, por tal motivo, los vecinos circundantes requieran información apegada a la verdad “porque una de las principales demandas de los quejosos era en el pasado que no se mantuviera la utilización de explosivos para exploración minera”.

“Pero en la misma medida, tampoco se trata de satanizar una actividad que da empleo a muchas personas”.

Advirtió que a partir de lo anterior, el equipo de gobierno deberá tener un informe completo en breve, relacionado con todo lo que ahí está pasando en ese aspecto, “porque en el pasado esa fue una queja vecinal recurrente”.

Por ello, dijo que cualquiera que sea la causa, por explosivos o debida a movimientos telúricos, será importante que esas mismas causas se atiendan y se les dé seguimiento por medio de estudios especializados, además de hablar con los vecinos para prevenir o anticipar inconvenientes.