Reanudan Paro Parcial de Labores en la Secundaria Pedro Ruiz González

Docentes Insisten en la Remoción del Subdirector

Por Miguel Alvarado Valle

Docentes del turno matutino de la Escuela Secundaria Pedro Ruiz González reanudaron el paro parcial de labores, para exigir a la Secretaría de Educación una solución definitiva al conflicto derivado de las denuncias por presunto hostigamiento laboral contra el subdirector del plantel, José Luis Martínez Barragán.

Martín Guerrero Álvarez, secretario de Conflictos de la Delegación D-II-18, explicó que la suspensión de actividades se mantendrá únicamente en el turno matutino, de siete de la mañana a la una de la tarde, hasta que las autoridades emitan una resolución formal sobre la situación.

El representante sindical recordó que el conflicto inició con el cierre de la escuela desde el 10 de mayo, cuando los trabajadores decidieron manifestarse por las condiciones laborales que, aseguraron, enfrentaban debido al comportamiento del subdirector.

Posteriormente, señaló, el 21 de mayo sostuvieron una reunión con autoridades administrativas y jurídicas de la Secretaría de Educación, así como con representantes sindicales, en la que se les informó que el caso había sido resuelto mediante la asignación del maestro a otra institución educativa.

Guerrero Álvarez indicó que, de acuerdo con la información que poseen, el subdirector fue comisionado a la Secundaria Bicentenario; sin embargo, al no ser aceptado por el personal de la escuela, el docente regresó a la Pedro Ruiz González argumentando que continuaba siendo su centro de trabajo mientras no existiera una resolución definitiva.

Aunque reconoció que el maestro está en su derecho de defender su situación laboral, sostuvo que la petición de los trabajadores siempre ha sido que no intervenga en las actividades escolares ni tenga contacto con personal o alumnos mientras se resuelve el conflicto.

No obstante, aseguró que esa condición no se cumplió y que el subdirector volvió a presentarse en la institución, donde, según afirmó, tuvo interacción tanto con estudiantes como con algunos trabajadores.

El secretario de Conflictos del sindicato afirmó que dichas acusaciones están sustentadas con diversas actas y documentos que fueron presentados ante las instancias administrativas y jurídicas de la Secretaría de Educación, así como ante la Comisión de Derechos Humanos.

Respecto al impacto de esta problemática a los alumnos, Guerrero Álvarez aseguró que el paro no ha generado rezago académico, ya que las evaluaciones fueron programadas con anticipación y se realizaron ajustes para no afectar el cierre del ciclo escolar.

Informó que las clases continúan de manera normal en el turno vespertino y precisó que el movimiento cuenta con el respaldo de 38 de los 45 trabajadores del turno matutino, por lo que permanecerá hasta el 15 de julio, fecha de conclusión del ciclo escolar, o hasta que las autoridades entreguen un documento que defina de manera definitiva la situación laboral del subdirector.