Ulises Mejía Haro Llama a Respetar Reglas del Proceso Interno de Morena

Señala que Recorrerá Territorio y Evitar Caer en Descalificaciones

Por Miguel Alvarado Valle

El diputado federal con licencia, Ulises Mejía Haro, hizo un llamado a respetar los lineamientos establecidos en la convocatoria para la elección de la coordinación estatal de la Defensa de la Transformación en Zacatecas y advirtió que cualquier acto de promoción personalizada o intervención de servidores públicos podría derivar en denuncias e incluso en la anulación del registro de quienes incumplan las reglas.

El morenista señaló que la convocatoria prohíbe que autoridades de los tres niveles de gobierno y funcionarios de primer nivel participen o promuevan las asambleas relacionadas con el proceso interno.

Explicó que tampoco pueden movilizar personas, presionarlas para asistir o utilizar su cargo para favorecer a algún aspirante, ya que estas conductas contravienen las disposiciones emitidas por el partido.

Mejía Haro informó que conformó un equipo jurídico para documentar y analizar las posibles irregularidades que se presenten durante las asambleas.

Asimismo, convocó a medios de comunicación y ciudadanía a registrar con fotografías y videos cualquier situación que pudiera representar una violación a la convocatoria, a fin de que pueda presentarse una denuncia ante la Comisión Nacional de Elecciones o la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena.

Precisó que los diputados locales, federales, senadores y regidores sí pueden acudir a las asambleas, aunque aclaró que los coordinadores de los grupos parlamentarios de Morena y de los partidos aliados tienen restricciones para participar.

Insistió en que el objetivo es garantizar que el proceso interno se desarrolle con apego a las reglas y en condiciones de equidad para todos los participantes.

Respecto al mitin celebrado el domingo en la Plazuela Miguel Auza, el diputado con licencia evitó emitir una opinión y reiteró que será su equipo jurídico el encargado de revisar y documentar cualquier posible irregularidad.

Además, afirmó que durante su participación en el proceso interno no recurrirá a campañas de descalificación y que su estrategia será recorrer el territorio para dialogar directamente con la ciudadanía, en lugar de convocar personas a eventos de promoción.

Finalmente, Mejía Haro aseguró que los otros seis aspirantes a la coordinación estatal no son sus adversarios, sino sus competidores dentro de un proceso interno, reiterando su llamado a mantener la unidad del movimiento.