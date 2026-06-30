Diseñan Estrategias que Impulsen la Exportación y Posicionamiento del Mezcal de Aguascalientes

Queremos que Nuestro Mezcal se Venda a Nivel Mundial: Gobernadora

La gobernadora Tere Jiménez encabezó la instalación del Consejo Consultivo del Mezcal y demás Derivados del Agave para el Estado de Aguascalientes.

Este órgano colegiado permitirá fortalecer al sector mediante la promoción de la calidad, la identidad y el posicionamiento de los mezcales de Aguascalientes.

La gobernadora Tere Jiménez encabezó la instalación del Consejo Consultivo del Mezcal y demás Derivados del Agave para el Estado de Aguascalientes, a través del cual se trabajará para construir un sector más competitivo, sustentable e innovador mediante la promoción de la calidad, la identidad y el posicionamiento de estos productos en mercados nacionales e internacionales.

“No solamente queremos que nuestro mezcal se venda aquí en Aguascalientes, sino que se venda a nivel mundial; que no solamente se quede aquí, sino que le mostremos al mundo los buenos productos que sabe hacer la gente de Aguascalientes; por eso, les pido que sigamos apostándole mucho a triunfar, a soñar y que no nos demos por vencidos; sepan que cuentan con nosotros y que vamos a seguir apostando por la grandeza de Aguascalientes”, subrayó la gobernadora.

Asimismo, llamó a las y los productores de mezcal a continuar con sus procesos de capacitación y certificación para lograr todos los estándares que se requieren para la exportación de sus productos; “por nuestra parte, seguiremos tocando puertas para su comercialización; recuerden que nosotros hacemos nuestra propia historia, no esperamos a que otros la construyan. Sé que no es fácil estar en el campo, pero también sé que es un área muy bonita y tenemos que seguir trabajando nuestra tierra y demostrar que podemos mejorar todos los días”, destacó.

Esaú Garza de Vega, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, dijo que, a través de este órgano colegiado, se impulsarán de forma coordinada las estrategias para el desarrollo integral del sector mezcalero mediante la generación de propuestas y actividades que permitan mejorar las condiciones en la producción del agave y de un mezcal de la más alta calidad, así como de facilitar su comercialización.

“Este es un espacio que representa el canal adecuado y permanente para exponer las opiniones y necesidades que recopilen cada una de las personas que llevan a cabo las diferentes actividades en el campo, en la destilación y en la comercialización, para que entre todos sumemos esfuerzos, ideas y proyectos en beneficio del sector y de Aguascalientes”, apuntó el también presidente de dicho consejo.

De igual forma, destacó la importancia de que Aguascalientes cuente con la Denominación de Origen del Mezcal; “era un desafío que se logró y que hoy es una realidad y una bandera de Aguascalientes que nos permite dar a conocer a toda la República y al mundo el mezcal que se produce aquí en nuestro estado. Gracias al impulso que hemos dado, dos etiquetas lograron concursar y llevarse medallas Gran Oro y Bronce en el festival Mundo Mezcal”, enfatizó.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (Sedrae), Isidoro Armendáriz García, informó que, actualmente, se tienen alrededor de 1,300 hectáreas de agave en parcelas y aproximadamente 700 de agave silvestre. Destacó que, durante la actual administración estatal, se han invertido cerca de 13 millones de pesos en el impulso de este sector.

“A través de la Sedrae hemos destinado recursos a diferentes programas estratégicos, como la certificación de plantaciones, equipamiento agroindustrial, capacitación, reconversión de cultivos, promoción e impulso a la comercialización, así como a campañas de sanidad, entre otros”, indicó el también presidente del consejo que hoy se instaló.

Por último, Guillermina Gutiérrez Ramírez, consejera de las y los Productores de Mezcal, reconoció el compromiso de la gobernadora Tere Jiménez con los mezcaleros del estado.

“Queremos trabajar junto con el Gobierno del Estado; estamos comprometidos en hacer nuestro mejor esfuerzo; gracias por crear este consejo, donde podremos exponer nuestras ideas y necesidades. Quiero decirle a la gobernadora que cuenta con nosotros para hacer el mejor mezcal de Aguascalientes, el mejor del mundo”, indicó.

Durante la sesión del Consejo Consultivo del Mezcal y demás Derivados del Agave para el Estado de Aguascalientes, que se realizó en el Palacio de Gobierno, participaron Mauricio González López, secretario de Turismo del Estado; Héctor Alejandro Vázquez Zúñiga, director general del Instituto Cultural de Aguascalientes; César Mateo Gutiérrez, consejero de Comercialización del Mezcal; José Refugio López Castorena, consejero del Sector de Productores del Agave; Sara Imelda Miranda Rodríguez, consejera de Asociaciones Mezcaleras, y Jorge Armando Andrade Serafín, secretario técnico del Consejo del Mezcal y demás Derivados del Agave para el Estado de Aguascalientes.