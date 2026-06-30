Tere Jiménez Reconoce a Policías que han Destacado por su Labor en Beneficio de la Seguridad de Aguascalientes

“Les Queremos Reconocer su Valentía y su Trabajo”

Se entregaron incentivos a integrantes de las Policías Estatal y Municipales.

Ustedes ponen el ejemplo en todo México con su labor y entrega: TJ.

Las y los uniformados expresaron su agradecimiento por el respaldo y por dignificar su labor.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, reconoció la valentía y el compromiso de policías municipales y estatales que, con su labor, contribuyen al fortalecimiento de la seguridad y a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

“Les queremos reconocer su valentía y su trabajo. Gracias a ustedes llegan inversiones; los niños pueden salir a la escuela y a los parques y nuestros jóvenes pueden divertirse. Gracias, de todo corazón, por ese gran esfuerzo que hacen todos los días. Ustedes ponen el ejemplo en todo México con su labor y entrega. Nosotros seguiremos ayudando a que Aguascalientes siga blindado”, resaltó la gobernadora.

Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública del Estado (SSPE), invitó a los y las integrantes de las diferentes corporaciones a seguir trabajando con compromiso y determinación, pues la sociedad espera de ellos disciplina, integridad y resultados.

“Una institución fuerte comienza por reconocer el valor de su gente. El día de hoy no solo premiamos resultados, sino que reconocemos el carácter, la disciplina y la constancia de mujeres y hombres que decidieron hacer de la protección a la ciudadanía su vocación de servicio. Felicidades a todas y todos los reconocidos, sigamos adelante por un Aguascalientes seguro”, subrayó Martínez Romo.

Los incentivos se entregaron a integrantes de las Policías Municipales, así como de la Policía Estatal pertenecientes a la Unidad de Carreteras, el Segundo Grupo Operativo, la Policía Rosa, la Comisaría Metropolitana, la Unidad Especial Preventiva, la Comisaría Regional, la Unidad K9, la Policía de Investigación y la Policía Cibernética. Los estímulos que se entregaron corresponden a los meses de mayo y junio.

El policía estatal de la Unidad Cibernética, Omar Alejandro Bonilla Colorado, agradeció el respaldo recibido, a nombre de las y los policías que fueron reconocidos; dijo que este tipo de reconocimiento los motiva a seguir desempeñando su labor con dedicación.

“En nombre de mis compañeras y compañeros, muchas gracias, gobernadora Tere. Gracias por creer en quienes formamos parte de las instituciones de seguridad y justicia. Con orgullo seguiremos sirviendo a nuestro estado, porque nuestra mayor recompensa siempre será contribuir a la paz, al orden y a la seguridad de nuestra sociedad. Por eso seguimos siendo la fuerza del gigante”, finalizó Bonilla Colorado.

En el evento que se realizó en el segundo patio de Palacio de Gobierno, también estuvieron presentes Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes; Álvaro Javier Juárez Vázquez, comandante de la 14/a. Zona Militar; Isaac Aarón Jesús García, coordinador estatal de la Guardia Nacional en Aguascalientes; Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba, diputada presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del H. Congreso del Estado; Manuel Alonso García, fiscal general del Estado de Aguascalientes; Francisco Javier Domínguez López, presidente municipal de Cosío; Lucero Espinoza Vázquez, alcaldesa de Pabellón de Arteaga; y Karla Martorell Moya, coordinadora de la Mesa Ciudadana de Seguridad y de Justicia del Estado.