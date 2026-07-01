Arremete Olvera Contra Morena por Agresión de Jaime Castillo e Inscripción de Aspirantes

“La Caballada Morenista Está Famélica”

Por Gabriel Rodríguez Piña

José Olvera, delegado del comité ejecutivo nacional del PRI en Zacatecas, condenó los actos de violencia que el exsecretario del sector juvenil de Morena, Jaime Castillo Castillo, realizó en días pasados en contra de la conductora de una unidad vehicular particular que transitaba por el centro de la ciudad, luego del triunfo de la Selección Nacional de México sobre su similar de la República Checa.

Olvera Acevedo dijo que, en la misma medida, “a vista de todos, destacan las acciones machistas y misóginas de Morena, para el caso de un video en el cual el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla da una golpiza a su esposa para un hecho que se pudo originar el pasado mes de marzo pero que apenas aparece en medios”, aclaró el delegado priísta.

Asimismo, dijo que “tal hecho agravia a las mujeres de Morena y de todo el país pero que se parangona –en Zacatecas– con el caso de un joven (Jaime Castillo) que se dice dirigente juvenil, también de Morena.

“Ese sujeto, de manera brutal y al calor seguramente del alcohol y algunas otras lindezas, festejando el triunfo de nuestra selección, tuvo el atrevimiento de golpear a una mujer indefensa que iba transitando en su vehículo por el centro de la ciudad”.

El funcionario partidista añadió al respecto que la dama agredida tiene el derecho a transitar “pero no esperaba encontrarse con la brutalidad y la ausencia de valores de los de Morena, hecho que, unido al del extitular de Pemex, nos evidencian una vez más que en ese partido no respeta a las mujeres y que nos muestra el perfil de quienes militan en ese partido”.

Hay que recordar, para el caso de las acciones de Jaime Castillo, que una multitud de aficionados rodeó y sacudió el vehículo de la conductora y que, en medio de la confusión de ese hecho, Castillo le dio un puñetazo, luego de lo cual, la dirigencia de Morena condenó los actos, se deslindó de esas acciones e inició el proceso interno para separarlo de la secretaría juvenil.

Además, colectivos feministas exigieron castigo inmediato y la Fiscalía de Zacatecas abrió una carpeta de investigación penal para deslindar responsabilidades.

“Un Circo Guinda”

Más adelante, José Olvera señaló que lo ocurrido el pasado fin de semana, en lo que se refiere a la inscripción de aspirantes a los 17 estados que renuevan gubernatura el año próximo entre los cuales saldría el candidato por Morena a gobierno estatal, “no fue sino un circo”.

“Sin embargo la caballada morenista está famélica pues para lo único que sirvió fue para perfilar al candidato favorito del gobierno federal, como en el caso de Ulises Mejía y, por el otro, a la senadora Verónica Díaz Robles, de parte de la casa de los perros de gobierno estatal.

“Festejaron su fiesta pero lo hicieron extorsionando a los trabajadores de gobierno estatal para que los aplaudieran mediante el uso de recursos públicos”.

Pero ambos palacios, federal y estatal, “van a enfrentarse mediante un choque de autos compactos o, mejor dicho, de bochos, entre el propio Ulises Mejía y la senadora Díaz Robles”.

A ello, dijo que “a la pobre presidenta no le quedará más que decir que, vistas así las cosas, no habrá nada ni p’a Dios ni p’al diablo por lo que seguro es que mejor abrirá la puerta a un o a una candidata del Verde o del PT, que p’al caso es lo mismo, y que los llevará a una derrota anunciada de los Siervos de la Nación en Zacatecas”.

Olvera remarcó que, por todo ello, “en Zacatecas, Morena va a perder la elección en 2027, una evidencia más de la soterrada participación fallida del diputado federal, Alfonso Ramírez Cuéllar, quien decidió retirarse porque sabe que Morena va a perder aquí el año venidero y ya no quiso ser partícipe de ese circo”.