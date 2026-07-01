Capstone Copper Debe Responder por los Daños a las Viviendas: Pinedo

También Genera Contaminación por Dispersión de Partículas, Acusa

Por Miguel Alvarado Valle

Los señalamientos de vecinos de al menos siete colonias del noroeste de la capital, quienes atribuyen las afectaciones estructurales en sus viviendas a las vibraciones y detonaciones derivadas de la actividad de la empresa minera Capstone Copper, generaron opiniones encontradas entre representantes de organizaciones sociales y especialistas en geología.

Mientras el Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ) respaldó las denuncias de los habitantes, expertos de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) descartaron que las explosiones de la mina sean la causa de las cuarteaduras.

Felipe Pinedo Hernández, integrante del Comité Ejecutivo del FPLZ, consideró que las compañías mineras suelen evitar asumir la responsabilidad por los daños que, afirmó, ocasionan a las comunidades cercanas a sus operaciones.

Señaló que en colonias como Díaz Ordaz, Lázaro Cárdenas y Pedro Ruiz González, entre otras existen afectaciones visibles en las viviendas, por lo que sostuvo que la empresa minera debe responder por esos daños, como, dijo, ha ocurrido en otros municipios mineros del estado, entre ellos Concepción del Oro y Mazapil.

Asimismo, calificó como alarmante la situación y sostuvo que debe existir un control más estricto sobre las barrenaciones y el uso de explosivos en las labores de extracción.

Afirmó que la actividad minera también genera contaminación por la dispersión de partículas al ambiente y que las constantes detonaciones contribuyen al deterioro de viviendas, muchas de ellas antiguas.

Además, señaló que las condiciones geológicas de Zacatecas, donde existen túneles mineros bajo diversas zonas habitacionales, incrementan la preocupación de los habitantes, por lo que exigió al Gobierno del Estado no privilegiar la inversión y el empleo por encima de la atención a las familias afectadas.

Quejas no Corresponden a la Realidad: Del Pozo

En contraste, el director de la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra de la UAZ, Rubén del Pozo Mendoza, aseguró que, desde su perspectiva, las quejas de los vecinos no corresponden a la realidad en cuanto al origen de las afectaciones.

Además, rechazó que exista opacidad por parte de las autoridades y consideró que el tema sí está siendo atendido.

El especialista explicó que las detonaciones realizadas en una mina generan microrrepercusiones sísmicas de una magnitud muy inferior a la de un sismo natural y con un alcance de apenas unos metros, por lo que, afirmó, no tienen la capacidad de provocar daños estructurales en viviendas.

Respecto a un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que relaciona la mayoría de los microsismos registrados en la zona con la actividad minera, aclaró que ello no significa que dichos eventos sean responsables de las cuarteaduras reportadas por los habitantes.

Del Pozo Mendoza sostuvo que las grietas en las construcciones pueden obedecer a diversos factores, como deficiencias en la cimentación, la calidad de los materiales o la antigüedad de los inmuebles.

Por ello, insistió en que es incorrecto atribuir las afectaciones estructurales directamente a las explosiones de la mina, al considerar que no existe evidencia técnica que sustente esa relación de causa y efecto.