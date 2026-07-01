CEDEZ Fortalece Agenda Económica con Participación Ciudadana: Medina Mazzoco

Presenta Informe de Actividades del Organismo

Por Gabriel Rodríguez Piña

Juan Carlos Medina Mazzoco, director general del Consejo Estatal de Desarrollo Económico de Zacatecas (CEDEZ) junto a su equipo de trabajo, dieron a conocer el informe de actividades de dicho consejo, emitido por él mismo y por cada una de las comisiones de la junta de participación ciudadana que lo integran.

Medina Mazzoco informó que “más que concentrarse en cifras, el informe muestra una serie de gestiones mediante las cuales se organizan propuestas, agendas de comisión, acercamientos a programas institucionales, apertura de espacios de colaboración y el seguimiento de proyectos que fortalecen el desarrollo estatal, a partir del financiamiento de proyectos específicos a solicitud de propuestas ciudadanas”.

CEDEZ, expresó el funcionario, desarrolla sus trabajos por medio de una estructura de hélice en donde toman parte gobierno, academia, industria, sociedad y medio-ambiente, con el fin de que las propuestas de los actores sociales desarrollen acciones responsables entre todos ellos.

Dentro del informe de actividades del presente año, intervinieron las diversas agendas que componen el CEDEZ, para el caso de las comisiones empresarial, de jóvenes emprendedores, mujeres, fomento al turismo y la cultura, educación financiera e internacional.

Como parte de la agenda del segundo semestre de 2026, Medina Mazzoco y su equipo explicaron que durante el lapso restante de este año se dará continuidad a los calendarios de cada comisión y a una agenda que combine desarrollo empresarial, emprendimiento, mujeres, educación financiera, turismo, cultura, deporte, comercio exterior y vinculación internacional.

El directivo anotó que la junta de participación ciudadana funciona como espacio receptor de análisis y articulación entre sectores, de modo que todas las comisiones ordenan el trabajo por temas: empresarial, sector femenino, jóvenes y emprendedores, turismo, cultura, educación financiera y otras.

Además, dijo que la coordinación con la Secretaría de Economía permite compartir programas, oportunidades y herramientas con las comisiones y sus redes de colaboración.

Por tal motivo, cada uno de los ponentes de las comisiones, señaló que, de aquí a fin de año, desarrollarán diversas acciones de importancia para la CEDE, como en el caso del apoyo institucional, la agenda ambiental, impulso al emprendimiento, fomento a la educación financiera y agenda de mujeres.

“El CEDEZ seguirá siendo un espacio de participación ciudadana que permita convertir el diálogo en proyectos y la coordinación en resultados por lo que, desde Zacatecas, las comisiones avanzan mediante una visión regional, productiva e incluyente, alineada al progreso de las familias, empresas y sectores estratégicos del estado”, coincidieron los participantes.