Gobierno de David Monreal, sin Política Para Migrantes: Lamas

Exige se Revelen Cifras de Apoyo a Deportados

Por Gabriel Rodríguez Piña

Roberto Lamas, diputado migrante por la fracción priísta (PRI), contradijo las declaraciones emitidas un día anterior por Iván Reyes Millán, titular de la Secretaría del Zacatecano Migrante (Sezami), quien señaló que de marzo a junio de este año “hubo mil 500 zacatecanos deportados de Estados Unidos”.

Lamas precisó que tal dado es incorrecto, ya que tan sólo en el último año, fueron devueltos a Zacatecas cuando menos 15 mil, y acusó al Gobierno del Estado de Zacatecas de “no tener políticas públicas para resolver el problema”.

Lamas indicó que “para comenzar, el secretario (Reyes Millán) no es mi amigo, le conozco y respeto su trabajo, pero lo que declaré desde días pasados y que conforman parte de los hechos reales ahí está; la verdad es que ha sido mi propia comisión legislativa la que ha marcado una agenda real de trabajo en el tema migratorio y no el gobierno de Monreal Ávila”.

De igual manera, indicó que en todo caso, Sezami no es producto de una sola persona o de un gobierno, sino fruto del trabajo de miles de zacatecanos, además, “fuimos nosotros quienes propusimos y llevamos a cabo la apertura de una ventanilla de atención inmediata a paisanos en marzo de 2025.

“Fui yo quien planteé la atención de todo el cúmulo de necesidades que tienen los migrantes en Estados Unidos; es por ello que les molesta que cuando proponemos la resolución de un problema, ellos desde el gobierno lo cambien a su manera”.

Al retomar el tema de la ventanilla de atención inmediata, dijo que esa opción la abrió el mismo y está dirigida a todos los zacatecanos que llevan de cinco a 20 años de residir en Estados Unidos pero cuyo centro de residencia real es el país del norte, no Zacatecas.

Asimismo, dijo que el proyecto era que todos esos deportados fueran finalmente canalizados a la Sezami con el fin de obtener toda la documentación requerida para obtener apoyos económicos de ocho mil a 12 mil pesos, por lo que “fui yo mismo quien solicité a la Legislatura local fondos dirigidos a ese tema.

“Contrario a ello, gobierno estatal creó una feria de atención que a fin de cuentas es exactamente lo mismo y que representó, hecho que aplaudo, alrededor de 230 zacatecanos que recibieron apoyo económico”.

Sin embargo, dijo que un año después, marzo 2025 a marzo de 2026, la Secretaría del Zacatecano Migrante, “no ha sido capaz de contestarme cuántos zacatecanos han sido atendidos luego de esos 230 primeros de ellos, porque nunca me han enviado las estadísticas, a pesar de todo lo transparentes que dicen ser”.

A ello sumó que durante los últimos cuatro años, ha habido “cuando menos un promedio anual de 15 mil zacatecanos deportados de modo que –insistió– nos urge saber cuántos de ellos han recibido esos apoyos”.

Precisó que encima les habría recomendado realizar la integración al nuevo modo de vida de los deportados “por lo que debieron hacer convenios con los municipios para que fueran contratados por las alcaldías de su naturalidad, a partir de sus experiencias laborales”.

Finalmente y en tono enfático preguntó: “Quiero que, por todo ello, me digan ¿cuál es la política pública del actual gobierno de David Monreal?, porque no le conozco ninguna”.

Para concluir expresó que todos los predecesores de David Monrel tuvieron cuando menos una política al respecto y las ennumeró una tras otra: Genaro Borrego, uno por uno; Arturo Romo Gutiérrez, dos por uno; Ricardo Monreal, tres por uno; Amalia García Medina, becas para los hijos de migrantes; Miguel Alonso, corazón de plata; Alejandro Tello, ferias nacionales diferentes y quiero saber exactamente ¿cuál es la política pública de David Monreal para los migrantes?, insistió.