Jubilados se Movilizan Para Evitar Entrega del Hotel Parador al Gobierno de Monreal

“Es un Despojo, una Perversa Triangulación de Recursos”

Por Miguel Alvarado Valle

Jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac) tomaron la mañana de este martes las instalaciones del Congreso del Estado para impedir la realización de la sesión ordinaria de la Legislatura y manifestar su rechazo a la propuesta de entregar el Hotel Parador al Gobierno del Estado mediante dación en pago.

Los manifestantes consideraron que la medida representa un perjuicio para el patrimonio del instituto y para los trabajadores, pensionados y jubilados.

Jorge Luis Rodríguez García, representante del Movimiento de Bases en Defensa del Issstezac, afirmó que la entrega del inmueble constituye un “despojo” y un nuevo acto de saqueo contra el instituto.

Sostuvo que el Hotel Parador es un bien que, administrado de manera adecuada y sin corrupción, puede generar ingresos para fortalecer las finanzas del organismo, por lo que rechazó que sea utilizado para saldar presuntos adeudos con Gobierno del Estado.

El representante del movimiento explicó que, según la información que poseen, la dación en pago busca cubrir préstamos que el Gobierno estatal habría otorgado al Issstezac.

“Esta supuesta dación del Hotel Parador está contraviniendo lo estipulado en la acción de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde claramente dice que no se puede en sí, y con esto, el Gobierno del Estado evade su responsabilidad como ente responsable del pago de los jubilados en caso de que el Issstezac no tenga recursos”.

Rodríguez García denunció que existe una “perversa triangulación de recursos”, al considerar que el Gobierno estatal primero otorgó préstamos al instituto y ahora pretende cobrarlos mediante la entrega de uno de sus bienes más importantes.

Cuestionó que no se contemple como alternativa un terreno que, aseguró, el propio Gobierno entregó anteriormente al Issstezac con irregularidades legales: “¿por qué no se utiliza ese predio para cubrir el adeudo en lugar de un inmueble que podría seguir produciendo beneficios económicos?”.

Asimismo, durante la protesta, Rodríguez García también señaló las dificultades que enfrentan los manifestantes de tomar el congreso debido a su edad.

Finalmente consideró lamentable que, pese a tratarse de personas adultas mayores, Gobierno del Estado mantenga decisiones que, dijo, afectan directamente sus derechos y contravienen principios constitucionales.