La Guardia Nacional Está Haciendo Historia; con su Compromiso los Homicidios Dolosos se han Reducido en 46%: Presidenta en el 7° Aniversario

La Meta es Llegar a 170 mil Elementos al Finalizar el Sexenio: Defensa

Hoy la GN cuenta con 125 mil elementos, 53 coordinaciones y 590 cuarteles en todo el país

En el marco del 7° Aniversario de la Guardia Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció el compromiso cotidiano de las y los integrantes de la institución al ser parte de la reducción sin precedentes de 46 por ciento en los homicidios dolosos, por lo que su misión es proteger la paz que construye el Gobierno de México.

“Mientras el amor por México y por el pueblo permanezcan vivos en cada uno de ustedes nuestra nación seguirá caminando con la frente en alto, libre, soberana y orgullosa de su destino. Porque quien sirve con honestidad al pueblo, sirve a la patria; y quien sirve a la patria con amor deja de pensar en sí mismo para ser parte de la historia y ustedes, Guardia Nacional, están haciendo historia. ¡Que viva la Guardia Nacional!”, expresó.

La Jefa del Ejecutivo Federal recordó que la consolidación de la Guardia Nacional es uno de los pilares de la Estrategia Nacional de Seguridad, que incluye también la atención a las causas, el fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y la coordinación entre las instituciones de seguridad.

“En 2019 nació la nueva Guardia Nacional, su creación representó una de las transformaciones institucionales más importantes de las últimas décadas. El gobierno decidió construir una corporación nacional, profesional y permanente, capaz de proteger a la población, recuperar la paz y servir al pueblo con disciplina, cercanía y profundo respeto a los derechos humanos. La creación de la Guardia Nacional, a siete años, podemos decir que es una hazaña: 125 mil elementos, agrupados en 53 coordinaciones con 590 cuarteles”, agregó.

La Jefa del Ejecutivo Federal reconoció la vocación de servicio de mujeres y hombres que conforman la Guardia Nacional y que están presentes en tareas de seguridad y desastres naturales, con la misión de proteger la vida, la dignidad, el patrimonio y los derechos de las y los mexicanos; siempre bajo los principios de honradez y honestidad.

El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, destacó los resultados de la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la cual indica que 7 de cada 10 mexicanos confía en la Guardia Nacional, el nivel más alto de confianza que se tiene registro de las instituciones de seguridad en el país.

El comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño Lobera, destacó los resultados de esta institución en materia de seguridad con la detención de más de 45 mil personas relacionadas con hechos delictivos, aseguramiento de 23 mil armas de fuego, el decomiso de 213 toneladas de droga y el desmantelamiento de más de 2 mil laboratorios clandestinos para la fabricación de drogas; además del crecimiento estructural al pasar de 78 mil a más de 125 mil elementos, con la meta de llegar a 170 mil al cierre de esta administración.