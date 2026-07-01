Se Invierten 20 mil mdp en el Salto Tecnológico en el IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar: Presidenta Claudia Sheinbaum

Se adquirieron 17 resonadores magnéticos para el IMSS; 2 mil 275 nuevas camas y la reconstrucción de tres quirófanos para el ISSSTE; la creación de la Unidad Nacional de Cirugía Fetal y la incorporación histórica de 174 equipos de alta especialidad para el IMSS Bienestar

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que se invierten 20 mil millones de pesos (mdp) en el salto tecnológico que se implementa en las tres instituciones de salud pública con la compra de nuevo equipamiento, entre ellos, de 17 resonadores magnéticos de última generación para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); 2 mil 275 nuevas camas y la reconstrucción de tres quirófanos para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); la creación de la primera Unidad Nacional de Cirugía Fetal pública y 174 equipos de alta especialidad para el IMSS Bienestar.

“Para que tengan una idea, la inversión que estamos haciendo en equipamiento de lo que ya se compró y lo que se va a hacer este año es de alrededor de 20 mil millones de pesos, sin contabilizar lo que podamos seguir comprando del 2027 al 2030. Pero son 20 mil millones de pesos de inversión en el salto tecnológico que estamos haciendo en las instituciones de salud”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Explicó que el equipamiento y el personal que lo opera forman parte del legado que su Gobierno busca dejar en el sistema de salud, en el que también se contempla un Centro de Imagen para que sean las imágenes de los estudios las que viajen hacia los especialistas para su interpretación y no los pacientes.

“Estos equipos que se presentaron hoy tienen sus especialistas. Hay dos mecanismos en los que trabajamos todos los días: uno es la contratación de especialistas, ya he mencionado varias veces que ahora contratamos más especialistas que en el pasado, porque formamos más especialistas que los que se formaban en el pasado. Y además hay recursos para poderlos contratar. Y lo que estamos haciendo, por ejemplo, en los institutos de investigaciones y nosotros queremos dejar eso también como un legado a los sistemas de salud”, agregó.

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, detalló que fueron adquiridos 17 nuevos resonadores magnéticos de última tecnología para el segundo y tercer nivel de atención en Baja California, Chihuahua, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas y Sonora.

Con estos equipos se optimizan los tiempos de atención al pasar de 80 a 150 estudios por semana, además se disminuye el uso de helio de 50-100 litros a solo siete, tienen túneles más amplios para mayor comodidad de los pacientes y los resultados se obtienen con más rapidez, tardando entre 10 y 15 minutos, lo que reduce el estrés y permite atender casi al doble de pacientes al día.

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, informó que se destinaron 205 mdp para adquirir 2 mil 275 nuevas camas, de las que ya se han instalado mil 75 en 33 unidades hospitalarias. Detalló que son eléctricas, impermeables, retardantes al fuego y antibacteriales, cuentan con controles internos y externos para el personal médico y el paciente.

Agregó que, a su vez, se invirtieron 93 mdp para la reconstrucción de tres quirófanos en Monterrey, Nuevo León, los cuales están acompañados por 85 nuevos equipamientos como carros rojos, monitores de signos vitales, aspirador gástrico, unidad de anestesia, microscopio oftalmológico, lámpara y mesa quirúrgica, lámpara doble quirúrgica al techo y una unidad de electrocirugía avanzada.

El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, anunció la creación de la primera Unidad Nacional de Cirugía Fetal pública en el Hospital Regional de Alta Especialidad “Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez” de Villahermosa, con la que se puede realizar cirugía a un feto dentro del útero que garantiza un buen pronóstico a la hora del nacimiento. A la fecha ya se han realizado tres procedimientos y se está en protocolo de estudio de siete más.

Agregó que el IMSS Bienestar avanza en la incorporación histórica de 174 equipos de alta especialidad con una inversión de más de 4 mil mdp, lo que incluye: cinco aceleradores lineales, 117 mastógrafos con Inteligencia Artificial, cinco equipos de resonancia magnética, 47 tomógrafos, incluyendo tres con simuladores.