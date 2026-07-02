Egresados de Lenguas Extranjeras de la UAZ se Colocan en la Docencia, Embajadas y Consulados

Anuncian Congreso Internacional a 15 Años de Fundada la Carrera

Por Miguel Alvarado Valle

Con motivo del 15 aniversario de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras, la Unidad Académica de Cultura de la Universidad Autónoma de Zacatecas presentó el Primer Congreso Internacional “Diálogos Lingüísticos y Culturales: 15 años de innovación y transformación”, que se llevará a cabo del 13 al 15 de octubre de 2026 en modalidad híbrida.

El programa contempla un precongreso virtual el 13 de octubre, mientras que las actividades presenciales se desarrollarán los días 14 y 15 en el Campus UAZ Siglo XXI, con la participación de investigadores, docentes, estudiantes y especialistas nacionales e internacionales.

El encuentro incluirá conferencias magistrales y siete mesas de trabajo enfocadas en pedagogía, traducción, culturas, relaciones internacionales, estudios lingüísticos, salud física y mental, así como tecnologías de la información y comunicación.

Durante la presentación oficial, el director de la Unidad Académica de Cultura, Anuar Jesús Alvarado González, destacó que este congreso representa un espacio para fortalecer el diálogo, la reflexión, la investigación y la vinculación académica, además de consolidar redes de conocimiento con expertos de México y otros países.

Señaló que el evento también busca acercar la investigación a docentes, estudiantes y egresados, al tiempo que servirá para reencontrar a quienes se han formado en la licenciatura y hoy desarrollan su trayectoria profesional en distintos ámbitos.

Asimismo, subrayó que el congreso es un reconocimiento al trabajo realizado durante los primeros 15 años del programa y un homenaje a quienes impulsaron su creación.

Además, la convocatoria establece cuotas de recuperación para quienes deseen participar en el congreso; en la modalidad de ponente, el costo será de 800 pesos para docentes externos, 600 pesos para docentes de la UAZ, 400 pesos para estudiantes externos y 300 pesos para estudiantes de la UAZ.

En tanto, a quienes sólo asistan al congreso deberán cubrir una cuota de 200 pesos, la cual incluye el acceso a las actividades de los tres días y la constancia de asistencia.

Por su parte, la responsable del programa de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras, Adriana María Celón Ortiz, explicó que la organización de este primer congreso responde a un proceso de maduración académica del programa.

Indicó que durante varios años existieron cuestionamientos sobre por qué la licenciatura aún no organizaba un encuentro de esta naturaleza; sin embargo, consideró que era necesario esperar a que el profesorado fortaleciera su experiencia en investigación para garantizar un evento de calidad.

Añadió que el objetivo es demostrar que el conocimiento generado en las aulas debe trascender mediante la investigación y la difusión de los proyectos desarrollados por docentes y estudiantes, ya que son estos trabajos los que contribuyen al desarrollo de la sociedad zacatecana.

Respecto al impacto laboral de los egresados, informó que la licenciatura mantiene una colocación superior al 80 por ciento, principalmente en el ámbito de la docencia, debido a la creciente demanda de profesores de inglés en instituciones públicas y privadas.

Agregó que el área de traducción ha ganado terreno en los últimos años, con profesionistas que desarrollan su carrera fuera de Zacatecas, mientras en el ámbito de relaciones internacionales, egresados han logrado incorporarse a embajadas y consulados.

Finalmente, invitó a docentes, investigadores, estudiantes y público interesado a participar en el congreso, el cual contará con conferencistas nacionales e internacionales y busca consolidarse como un espacio permanente para el intercambio académico y cultural.