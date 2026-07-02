Inician Bazar Para Impulsar la Entrega de Kits de Higiene a Mujeres Vulnerables

Expositoras se Inscriben Donando Productos

Por Miguel Alvarado Valle

Más de 20 emprendedoras participaron este miércoles en un bazar colectivo con causa organizado por el Instituto Municipal de las Mujeres Zacatecanas para la Igualdad (Inmuzai), con el propósito de impulsar la economía local y fortalecer la campaña permanente de acopio de productos de higiene personal y gestión menstrual que el organismo distribuye a mujeres en situación de vulnerabilidad.

La directora del Inmuzai, Georgina Arce, explicó que las expositoras no pagaron una cuota económica para instalarse en el bazar, sino que su participación consistió en donar cinco productos de higiene personal o salud menstrual, los cuales serán integrados a los paquetes que el instituto entrega en colonias y comunidades del municipio.

Señaló que la intención fue generar una dinámica de apoyo mutuo entre mujeres, al combinar el impulso al emprendimiento con una causa social.

En el bazar se ofrecieron diversos artículos, entre ellos ropa, plantas, accesorios, amigurumis, juguetes y otros productos elaborados por emprendedoras locales.

La actividad comenzó con la instalación de los puestos desde las 10 de la mañana y permanecieron hasta las 4 de la tarde, con la intención de realizar futuras ediciones bajo el mismo esquema.

Arce informó que, como parte de la campaña permanente, el instituto ha entregado kits de higiene en colonias y comunidades como La Toma, Tres Cruces, Las Coreas, El Orito y La Lázaro Cárdenas, entre otras, además de brindar apoyo a mujeres que acuden directamente al instituto.

Agregó que también se ha realizado la entrega de paquetes a mujeres privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social (Cereso), donde se distribuyó un kit a cada interna.

Respecto a la respuesta de la ciudadanía, comentó que durante el inicio de la jornada se registró afluencia de visitantes y confió en que a todas las expositoras les vaya bien en las ventas.