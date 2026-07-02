Levantan el Paro en el CAM Tras Acuerdos con el Gobierno, Pero Directora Brilla por su Ausencia

Maestros Confían en que la SEZ Cumpla lo Convenido

Por Gabriel Rodríguez Piña

Un grupo de maestros representantes del comité delegacional D-II-22 anunciaron el levantamiento del paro que sostuvieron hasta el pasado martes en el Centro de Actualización de Maestros (CAM) luego de que firmaran acuerdos con el subsecretario académico de Educación (SEZ), Armando Delgadillo Ruvalcaba; además, acusaron de negligencia a la directora del plantel, Adriana Márquez Sánchez, que este miércoles “no se presentó a trabajar”.

Durante la firma, se acordó desarrollar cinco acciones, que van desde la presentación del acta de titulación de la directora del CAM con fecha al pasado 16 de febrero de este año, además de nombrar una comisión colegiada al interior de esa instancia, la revisión organizacional del CAM y también determinar el manejo de recursos por las cuales se realizan contrataciones exteriores para este 15 de septiembre como límite, así como establecer compromisos con la nueva titular para revisar la reactivación del consejo académico y atender las necesidades de los maestros del CAM con personal de base y no contractual.

Los gestores indicaron que esos logros se alcanzaron luego de que “las autoridades no les habían querido escuchar con anterioridad”.

Al desglosar los cinco puntos de sus solicitudes añadieron dos más que se traducen en el trabajo de un mecanismo para que maestros-alumnos y SEZ desarrollen una comisión de seguimiento ético, a petición de la propia SEZ.

Cabe destacar que autoridades educativas y de la sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), habría acordado ratificar los puntos 1, 6 y 7 de los acuerdos que se basan en el conocimiento de las clases homologadas, así como en revisar convocatorias de ingreso, además de permitir la recategorización del personal académico.

“Debe haber bilatelaridad de las autoridades con el fin de desarrollar políticas de trabajo conjuntas y que no haya represalias en contra de los trabajadores, además de levantar el paro, todo lo cual se firmó sin la autorización de la directiva del CAM”.

Los quejosos señalaron que todos esos documentos son válidos por la presencia de las autoridades de la SEZ y la sección 34 del SNTE mediante la firma de dicho documento que se creó para ser operado, para tener efectividad.

“Ahora, el problema es que la dirección no está abierta a causa de que no se presentó a trabajar este miércoles la directora Adriana Márquez Sánchez y los alumnos no fueron enterados de que hoy volvíamos a clase, tema en el cual la SEZ debe tener respuesta al respecto por lo que no podemos justificar la falta de la directiva.

“Pero ella no tiene una crítica de trabajo para que podamos seguir adelante y además no ha querido entablar diálogo con nosotros y sólo esperamos que las autoridades de la SEZ cumplan con esos acuerdos, lo mismo que confiamos en la palabra del gobernador David Monreal que llevó a que cesáramos el paro”.