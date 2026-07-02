Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo Convierte al INEHRM en Instituto de Investigación y Docencia de la Secihti

A Ocho Años del Triunfo de la Cuarta Transformación y del Pueblo

En julio se publica la convocatoria de inscripción y se recibirán solicitudes; en agosto inicia el curso propedéutico y en septiembre inician las actividades.

⁠⁠En el INEHRM se impartirán Licenciaturas en Historia, Ciencias Sociales y Humanidades, así como Administración Pública y Buen Gobierno, Maestrías en Humanismo Mexicano, Estudios de Género y Feminismos, así como Movimientos Sociales y Rescate de la Memoria; Diplomados con valor curricular y seminarios permanentes.

⁠⁠“Frente a los discursos de odio que buscan exacerbar el clasismo, el racismo y la división social, la historia y la memoria de nuestro pueblo deben ser una barrera moral”, titular de Secihti.

Ciudad de México.- En el marco del octavo aniversario del triunfo de la Cuarta Transformación, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó un decreto para convertir al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) en una institución de investigación y docencia de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), en la que se impartirán licenciaturas, maestrías, diplomados y seminarios permanentes.

“Vamos a hacer del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México un instituto de investigación (…) Va a ser un instituto de investigación como parte de los institutos de investigación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (…) Entre otras cosas, decidimos hacerlo el día de hoy porque hace 8 años fue el triunfo de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México, 1º de julio, y la manera de reconocerlo, el triunfo del pueblo, pues es este Instituto que se dedica a la historia, la investigación de las revoluciones en nuestro país”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La Jefa del Ejecutivo Federal destacó que este año, durante su Gobierno se abrieron 200 plazas para los institutos de investigación del país, un hecho que no había ocurrido en más de 15 años. La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, señaló que en esta nueva etapa el INEHRM formará nuevas generaciones de especialistas comprometidos con el conocimiento riguroso sobre el país y sus procesos de transformación. Puntualizó que a través de este cambio se fortalece la memoria histórica como un bien público, la educación superior como un derecho y el conocimiento como una herramienta para un país más democrático.

“Frente a los discursos de odio que buscan exacerbar el clasismo, el racismo y la división social, la historia y la memoria de nuestro pueblo deben ser una barrera moral”, agregó.

El director general del INEHRM, Felipe Arturo Ávila Espinosa, detalló que este instituto amplía sus facultades para dedicarse a la difusión e investigación, pero también a la impartición de clases de licenciatura y posgrado en ciencias sociales y humanidades como un organismo público.

Explicó que el INEHRM tendrá por objetivo formar estudiantes con una sólida preparación académica, pensamiento crítico y conciencia social, a través de un modelo de educación pública, gratuita y de calidad. Señaló que sus planes de estudio vincularán la teoría con la práctica para que los estudiantes se desarrollen en contacto con los problemas sociales, económicos, políticos, culturales del país, así como con las necesidades de la administración pública federal. Informó que se ofrecerán las Licenciaturas de: Historia, Ciencias Sociales y Humanidades, así como Administración Pública y Buen Gobierno, que se impartirán en un formato híbrido que combine las clases presenciales con la educación a distancia. En tanto que se prepara la licenciatura en Economía.

Además, se impartirán Maestrías en Humanismo Mexicano, Estudios de Género y Feminismos, así como Movimientos Sociales y Rescate de la Memoria. Asimismo, Especialidades en Comunicación Política y Enseñanza de la Historia. De igual forma, Diplomados con valor curricular en: educación, agrarismo, migración, problemas urbanos, ecología, energías alternativas, inteligencia artificial y humanidades, tecnologías de la información, resistencias populares, relaciones exteriores, violencias, derechos humanos y salud.

Agregó que se impartirán seminarios permanentes para que el INEHRM sea un centro para la discusión colectiva en problemas contemporáneos, geopolítica y pensamientos e integración latinoamericana. Además, se conformarán colecciones de publicaciones que estarán en línea para su descarga gratuita.

Anunció que la convocatoria de inscripción se publica en julio tras la firma y publicación del decreto, se recibirán las solicitudes durante ese mismo mes, en agosto inicia el curso propedéutico y en septiembre iniciarán las actividades con el próximo ciclo escolar en la sede del INEHRM, que estará ubicado en Guatemala 80 en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Aunado a que el próximo año también se tendrán instalaciones en el exconvento de Jesús María, que ya es remodelado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).