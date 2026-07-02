Regularizarán Terrenos y Viviendas de Cinco Colonias de la Capital

Comisión Integral Atenderá a Vecinos

Por Gabriel Rodríguez Piña

Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario de Gobierno en Zacatecas, coordinó una mesa inicial de trabajo para que vecinos de cinco colonias de la capital regularicen terrenos y viviendas de manera conjunta entre el Instituto Nacional del Suelo Sustentable, Registro Agrario Nacional, Procuraduría Agraria, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el departamento jurídico de gobierno estatal.

Las colonias participantes que serán analizadas para comenzar el proceso son: Miguel Hidalgo, Jesús González Ortega, Mecánicos, Italia y Carlos Hinojosa.

Durante el acto, se anunció la instalación de una ventanilla única para que los interesados puedan dirigirse a dar cauce a todos los trámites con el fin de que tengan contacto con las autoridades federales y estatales, hecho que permitirá canalizarlos a una comisión integral que dé agilidad a todos ellos.

Reyes Mugüerza destacó que, a iniciativa gubernamental, ese programa se seguirá impulsando en el resto de los 57 municipios estatales, comenzando con la capital del estado, “relacionado con la regularización de escrituras y predios”.

Durante la presentación del proyecto estuvieron colonos de las secciones citadas en la capital zacatecana.

“Se trata, como lo hemos platicado con sus presidentes vecinales, de que ustedes como vecinos platiquen a su vez con las diversas autoridades involucradas en estos procesos”, continuó el funcionario.

Reconoció que aun cuando haya algunos procesos avanzados en materia de regularización de las propiedades en esas zonas, en lo que atañe a las escrituras de propiedades y predios, los que han quedado pendientes tienen que ser desahogados a la brevedad.

En esas cinco colonias iniciales hay incluso una demanda muy añeja, algunas de las cuales fueron fundadas 40, 30 o 20 años atrás por lo que cada uno de los encargados de esas dependencias: Instituto Nacional del Suelo Sustentable, Registro Agrario Nacional, Procuraduría Agraria, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el departamento jurídico de gobierno estatal, deberán exponer la requisitoria para lograr esos acuerdos.

De la misma manera, representantes vecinales expusieron las necesidades de cada uno de los sectores, porque conocen bien los problemas de los mismos y qué instancia tiene que resolver cada uno de los conflictos que se presenten.